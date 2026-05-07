Cómo preparar un perfume casero en menos de 5 minutos: tus invitados quedarán encantados

El sentido del olfato es verdaderamente poderoso, ya que puede evocar instantáneamente recuerdos y desencadenar emociones profundas. Por eso, ciertas fragancias nos reconfortan y crean una atmósfera única de bienestar.

Si quieres que tus invitados se queden con una buena impresión cuando visiten tu hogar, la mejor alternativa es aprender a preparar tu propio perfume casero.

Ingredientes

Cascaras de una naranja secas.

Una rama de romero.

Una cucharada de pimienta rosa. Mejor si tienes los granos y los mueles a mano.

Una taza de agua destilada.

Un poco de extracto de vainilla.

Unas gotas de aceite de lavanda.

Una cucharada de vinagre de manzana.

Pasos a seguir: hacer un perfume casero

Lo primero que tienes que hacer es calentar una taza de agua en una cacerola, hasta que esté tibia, no hace falta que hierva. Suma las cáscaras de naranja, el romero y la pimienta rosa.

perfume casero Con estos ingredientes puedes preparar un aromatizador único.

Mezcla la preparación y deja reposar unos minutos para que los ingredientes liberen el aroma. Suma extracto de vainilla y aceite esencial de lavanda, la cantidad depende de tus gustos. Incorpora el vinagre de manzana, que ayuda a fijar el aroma, y revuelve suavemente.

Cuela la mezcla y pasa a un frasco con atomizador o a un recipiente con palitos difusores. Una vez listo, puedes usarlo en cortinas, sillones, almohadas, sábanas e incluso en el ambiente.