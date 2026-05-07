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Cómo preparar un perfume casero en menos de 5 minutos: tus invitados quedarán encantados

Con este truco casero puedes preparar un perfume con los ingredientes que más te gustan. Así, personalizas las habitaciones, livings y cualquier ambiente

Paula García
Por Paula García [email protected]
Perfuma tu hogar con este aromatizador. Imagen ilustrativa creada con IA (Gemini).

Perfuma tu hogar con este aromatizador. Imagen ilustrativa creada con IA (Gemini).

Cada vez se vuelven más populares las soluciones naturales. En los últimos años, muchas personas han experimentado con actividades manuales, hacer velas, restaurar muebles o incluso preparar perfumes caseros. A continuación, compartimos una fórmula para preparar un ambientador que puede ser utilizado en cualquier ambiente del hogar.

Los perfumes pueden ser sutiles, pero perduran en la memoria. Ya sea el aroma de una tarta de manzana que hacía la abuela, el olor de un té de manzana con canela, un ambientador cítrico en un spa o incluso el aroma a césped recién cortado.

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La conezi&oacute;n directa entre el olfato y el sistema l&iacute;mbico explica por qu&eacute; los olores despiertan recuerdos v&iacute;vidos. Imagen ilustrativa creada con IA (Gemini).

La conezión directa entre el olfato y el sistema límbico explica por qué los olores despiertan recuerdos vívidos. Imagen ilustrativa creada con IA (Gemini).

El sentido del olfato es verdaderamente poderoso, ya que puede evocar instantáneamente recuerdos y desencadenar emociones profundas. Por eso, ciertas fragancias nos reconfortan y crean una atmósfera única de bienestar.

Si quieres que tus invitados se queden con una buena impresión cuando visiten tu hogar, la mejor alternativa es aprender a preparar tu propio perfume casero.

Ingredientes

  • Cascaras de una naranja secas.
  • Una rama de romero.
  • Una cucharada de pimienta rosa. Mejor si tienes los granos y los mueles a mano.
  • Una taza de agua destilada.
  • Un poco de extracto de vainilla.
  • Unas gotas de aceite de lavanda.
  • Una cucharada de vinagre de manzana.

Pasos a seguir: hacer un perfume casero

Lo primero que tienes que hacer es calentar una taza de agua en una cacerola, hasta que esté tibia, no hace falta que hierva. Suma las cáscaras de naranja, el romero y la pimienta rosa.

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Con estos ingredientes puedes preparar un aromatizador &uacute;nico.

Con estos ingredientes puedes preparar un aromatizador único.

Mezcla la preparación y deja reposar unos minutos para que los ingredientes liberen el aroma. Suma extracto de vainilla y aceite esencial de lavanda, la cantidad depende de tus gustos. Incorpora el vinagre de manzana, que ayuda a fijar el aroma, y revuelve suavemente.

Cuela la mezcla y pasa a un frasco con atomizador o a un recipiente con palitos difusores. Una vez listo, puedes usarlo en cortinas, sillones, almohadas, sábanas e incluso en el ambiente.

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