Cómo preparar un perfume casero con aroma a resort de lujo

Perfume en las sábanas Si quieres estar en un ambiente perfumado puedes aprender a preparar aromatizantes caseros.

Muchos utilizan lavanda, romero, cedro o pino, que también son muy olorosos y penetran en cualquier ambiente. Si bien, existen millones de opciones, en esta ocasión, compartimos una receta que recuerda al aroma de un hotel.

Cómo preparar un aromatizador casero

200 ml de agua.

40 ml de alcohol etílico.

Una cucharada de extracto de vainilla.

10 gotas de aceite esencial de eucalipto.

8 gotas de aceite esencial de limón.

8 gotas de aceite esencial de lavanda.

Unas ramas de romero.

Una bolsita de té verde.

Primero busca un recipiente de vidrio y mezcla el alcohol con todos los aceites esenciales. Agrega las ramas de romero y el té verde, mientras mezclas suavemente. Guarda la mezcla en un frasco cerrado, en un lugar oscuro durante al menos 48 horas. Esto hace que el aroma se vuelva más profundo y se maceren los ingredientes.

aromatizador trucos.jpg Elige los ingredientes que más te gustan para hacer este perfume.

Si usaste ingredientes naturales como té o romero, cuela la mezcla antes de usar. Pasa el perfume a un frasco con spray para que sea más fácil de utilizar, o puedes optar por un recipiente con varillas difusoras.