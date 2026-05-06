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Trucos para el hogar

Cómo preparar un perfume casero con aroma a resort de lujo

Puedes crear un perfume en spray o difusor, y traer una experiencia sensorial única al hogar. Te hará recordar a los grandes hoteles

Paula García
Por Paula García [email protected]
Puedes preparar tu propio aromatizante en casa. Imagen creada con Gemini.

Puedes preparar tu propio aromatizante en casa. Imagen creada con Gemini.

Factores como la humedad, la acumulación de vapores, las comidas caseras y la escasa ventilación, pueden hacer que el hogar tenga mal olor... y no hay nada peor que entrar a un ambiente que apesta. Por eso, en este artículo compartimos una fórmula para preparar un perfume o aromatizante casero.

Existen sahumerios, ambientadores de spray, y difusores eléctricos, pero también hay opciones más naturales para perfumar el hogar. Lo único que tienes que hacer es aprender a preparar aromatizantes con ingredientes que tienes en casa.

La elección del aroma depende de ti, pero hay ciertos ingredientes que son más duraderos que otros, más relajantes, intensos o frescos. Por ejemplo, los cítricos son buenos para elaborar fórmulas caseras porque tienen una mayor permanencia en el agua perfumada.

Perfume en las sábanas
Si quieres estar en un ambiente perfumado puedes aprender a preparar aromatizantes caseros.

Si quieres estar en un ambiente perfumado puedes aprender a preparar aromatizantes caseros.

Muchos utilizan lavanda, romero, cedro o pino, que también son muy olorosos y penetran en cualquier ambiente. Si bien, existen millones de opciones, en esta ocasión, compartimos una receta que recuerda al aroma de un hotel.

Cómo preparar un aromatizador casero

  • 200 ml de agua.
  • 40 ml de alcohol etílico.
  • Una cucharada de extracto de vainilla.
  • 10 gotas de aceite esencial de eucalipto.
  • 8 gotas de aceite esencial de limón.
  • 8 gotas de aceite esencial de lavanda.
  • Unas ramas de romero.
  • Una bolsita de té verde.

Primero busca un recipiente de vidrio y mezcla el alcohol con todos los aceites esenciales. Agrega las ramas de romero y el té verde, mientras mezclas suavemente. Guarda la mezcla en un frasco cerrado, en un lugar oscuro durante al menos 48 horas. Esto hace que el aroma se vuelva más profundo y se maceren los ingredientes.

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Elige los ingredientes que m&aacute;s te gustan para hacer este perfume.

Elige los ingredientes que más te gustan para hacer este perfume.

Si usaste ingredientes naturales como té o romero, cuela la mezcla antes de usar. Pasa el perfume a un frasco con spray para que sea más fácil de utilizar, o puedes optar por un recipiente con varillas difusoras.

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