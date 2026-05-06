Cómo preparar un perfume casero con aroma a resort de lujo

Factores como la humedad, la acumulación de vapores, las comidas caseras y la escasa ventilación, pueden hacer que el hogar tenga mal olor... y no hay nada peor que entrar a un ambiente que apesta. Por eso, en este artículo compartimos una fórmula para preparar un perfume o aromatizante casero.
Existen sahumerios, ambientadores de spray, y difusores eléctricos, pero también hay opciones más naturales para perfumar el hogar. Lo único que tienes que hacer es aprender a preparar aromatizantes con ingredientes que tienes en casa.
La elección del aroma depende de ti, pero hay ciertos ingredientes que son más duraderos que otros, más relajantes, intensos o frescos. Por ejemplo, los cítricos son buenos para elaborar fórmulas caseras porque tienen una mayor permanencia en el agua perfumada.
Muchos utilizan lavanda, romero, cedro o pino, que también son muy olorosos y penetran en cualquier ambiente. Si bien, existen millones de opciones, en esta ocasión, compartimos una receta que recuerda al aroma de un hotel.
Cómo preparar un aromatizador casero
- 200 ml de agua.
- 40 ml de alcohol etílico.
- Una cucharada de extracto de vainilla.
- 10 gotas de aceite esencial de eucalipto.
- 8 gotas de aceite esencial de limón.
- 8 gotas de aceite esencial de lavanda.
- Unas ramas de romero.
- Una bolsita de té verde.
Primero busca un recipiente de vidrio y mezcla el alcohol con todos los aceites esenciales. Agrega las ramas de romero y el té verde, mientras mezclas suavemente. Guarda la mezcla en un frasco cerrado, en un lugar oscuro durante al menos 48 horas. Esto hace que el aroma se vuelva más profundo y se maceren los ingredientes.
Si usaste ingredientes naturales como té o romero, cuela la mezcla antes de usar. Pasa el perfume a un frasco con spray para que sea más fácil de utilizar, o puedes optar por un recipiente con varillas difusoras.