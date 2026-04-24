Cómo preparar un perfume casero para que tu habitación huela como una suite de hotel

Cada día hay más personas que quieren lograr que el hogar se mantenga con un aroma agradable y personalizado. De hecho, es una aspiración común para quienes buscan bienestar y confort en los espacios comúnes, habitaciones, baños y más. A continuación, compartimos una receta sencilla para preparar un perfume casero para que tu dormitorio huela como una suite de hotel.
Si alguna vez te hospedaste en un hotel, ya sea de vacaciones, por trabajo u otros motivos, conoces esa agradable sensación de comodidad, orden y lujo. Pero llega un momento en el que sólo quieres volver a casa, pues no hay lugar como el hogar. Para tener una experiencia similar a la de un hotel no es necesario hospedarse en uno.
Transforma tu habitación en una suite de hotel
Un detalle esencial que distingue a una habitación de hotel es su aroma atractivo. El sentido del olfato es lo suficientemente poderoso como para hacerte sentir bien. Con perfumes agradables y seductores, se puede crear un ambiente relajante y confortable sin salir del hogar. Puedes optar por lavanda, vainilla, pachuli o incluso combinar los aromas que más te gustan. A continuación, una fórmula para que pruebes en casa.
- 80 ml de agua destilada.
- 15 ml de alcohol etílico.
- 10 gotas de aceite esencial de lavanda
- 8 gotas de aceite esencial de limón
- 4 gotas de aceite esencial de vainilla
En un frasco con atomizador limpio agrega el alcohol y luego suma los aceites esenciales mezclando poco a poco para que se integre todo. También, puedes cerrar el frasco y agitar suavemente para que se mezcle mejor. Luego, agrega el agua destilada y vuelve a agitar el contenido.
Deja reposar el perfume casero entre 24 y 48 horas para que se asiente mejor. Puedes pulverizar con esta bruma en cortinas, almohadas o simplemente en el aire de la habitación.
Otros consejos para convertir tu dormitorio en una suite
Una de las principales características de la mayoría de los hoteles es la sencillez y el orden de las habitaciones. Están siempre ordenadas y nunca hay objetos innecesarios entorpeciendo el paso u ocupando espacio, ya que esto produce un efecto de calma en las personas.
Por otro lado, es importante tener buenas sábanas, y cambiarlas al menos una vez por semana para que se mantengan limpias y frescas. Este detalle no solo brinda comodidad, sino que también ayuda a disfrutar y mejorar el descanso en casa.
Otra cosa que puedes tomar de los hoteles son las almohadas. Funcionan como decoración en los arreglos de cama, sin mencionar que una cama con almohadas mullidas parece muy acogedora.