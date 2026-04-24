Cómo preparar un perfume casero para que tu habitación huela como una suite de hotel

habitacion Exploramos consejos para llevar la vida de la suite a la comodidad de tu casa.

80 ml de agua destilada.

15 ml de alcohol etílico.

10 gotas de aceite esencial de lavanda

8 gotas de aceite esencial de limón

4 gotas de aceite esencial de vainilla

En un frasco con atomizador limpio agrega el alcohol y luego suma los aceites esenciales mezclando poco a poco para que se integre todo. También, puedes cerrar el frasco y agitar suavemente para que se mezcle mejor. Luego, agrega el agua destilada y vuelve a agitar el contenido.

Deja reposar el perfume casero entre 24 y 48 horas para que se asiente mejor. Puedes pulverizar con esta bruma en cortinas, almohadas o simplemente en el aire de la habitación.

Otros consejos para convertir tu dormitorio en una suite

Una de las principales características de la mayoría de los hoteles es la sencillez y el orden de las habitaciones. Están siempre ordenadas y nunca hay objetos innecesarios entorpeciendo el paso u ocupando espacio, ya que esto produce un efecto de calma en las personas.

Por otro lado, es importante tener buenas sábanas, y cambiarlas al menos una vez por semana para que se mantengan limpias y frescas. Este detalle no solo brinda comodidad, sino que también ayuda a disfrutar y mejorar el descanso en casa.

cama con almohadas Las sábanas y almohadas pueden ser un detalle importante para mejorar el estilo de tu habitación.

Otra cosa que puedes tomar de los hoteles son las almohadas. Funcionan como decoración en los arreglos de cama, sin mencionar que una cama con almohadas mullidas parece muy acogedora.