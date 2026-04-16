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Cómo preparar un perfume casero para que tu casa huela a playa

Te enseñamos cómo hacer un perfume para ambientar las habitaciones y el salón del hogar como más te gusta

Paula García
Por Paula García [email protected]
Te enseñamos cómo hacer una bruma casera perfumada inspirada en el mar.

Te enseñamos cómo hacer una bruma casera perfumada inspirada en el mar.

¿A quién no le gusta que su casa huela limpio y acogedor? Los perfumes caseros son una buena alternativa para armonizar los diferentes espacios de la vivienda. Además, se puede utilizar diferentes ingredientes dependiendo los gustos de los integrantes del hogar.

En esta ocasión, te enseñamos cómo preparar un perfume casero que evoca a playa y vacaciones. Se trata de una bruma aromática con el mejor aroma a océano y brisa de mar. Si alguna vez, deseaste embotellar el océano para llevártelo contigo después de unas vacaciones, sigue leyendo.

Perfume en las sábanas
Crear tu propio casero puede ser muy sencillo.

Crear tu propio casero puede ser muy sencillo.

Ingredientes

  • 200 ml de agua destilada.
  • 2 cucharadas de alcohol.
  • 10 gotas de aceite esencial de eucalipto.
  • 8 gotas de aceite esencial lavanda.
  • 8 gotas de aceite esencial de coco.
  • 8 gotas de esencia marina.
  • 1 cucharadita de sal marina.

Pasos a seguir para preparar un perfume casero

Primero tienes que mezclar el alcohol con todos los aceites esenciales y la fragancia de coco. Revuelve durante al menos unos segundos para integrar los aromas. Suma el agua destilada y la sal marina, revolviendo hasta disolver.

Pasa la preparación a un frasco atomizador. Deja reposar entre 24 y 48 horas para que el perfume se asiente. Agita antes de usar y aplica en ambientes, sábanas, frazadas, almohadas y más.

perfume o ambientador

Ahora no tienes que viajar y esperar a las vacaciones para disfrutar del aroma de la playa. Solo tienes que preparar este perfume casero.

Trucos para que el hogar huela siempre bien

  • Ventilar: abre las ventanas, al menos 10 minutos, todos los días. Así dejas que el aire circule por toda la casa.
  • Cuida los textiles: el sofá, las alfombras, las cortinas y más, le dan distición a cualquier ambiente. Sin embargo, se ensucian y se les impregnan los malos olores con facilidad. Es importante lavarlos cada tanto.
  • Cultiva plantas aromáticas: la lavanda, menta y el romero son plantas que deberías tener en el hogar si quieres buen aroma.

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