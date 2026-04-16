Cómo preparar un perfume casero para que tu casa huela a playa

En esta ocasión, te enseñamos cómo preparar un perfume casero que evoca a playa y vacaciones. Se trata de una bruma aromática con el mejor aroma a océano y brisa de mar. Si alguna vez, deseaste embotellar el océano para llevártelo contigo después de unas vacaciones, sigue leyendo.
Ingredientes
- 200 ml de agua destilada.
- 2 cucharadas de alcohol.
- 10 gotas de aceite esencial de eucalipto.
- 8 gotas de aceite esencial lavanda.
- 8 gotas de aceite esencial de coco.
- 8 gotas de esencia marina.
- 1 cucharadita de sal marina.
Pasos a seguir para preparar un perfume casero
Primero tienes que mezclar el alcohol con todos los aceites esenciales y la fragancia de coco. Revuelve durante al menos unos segundos para integrar los aromas. Suma el agua destilada y la sal marina, revolviendo hasta disolver.
Pasa la preparación a un frasco atomizador. Deja reposar entre 24 y 48 horas para que el perfume se asiente. Agita antes de usar y aplica en ambientes, sábanas, frazadas, almohadas y más.
Ahora no tienes que viajar y esperar a las vacaciones para disfrutar del aroma de la playa. Solo tienes que preparar este perfume casero.
Trucos para que el hogar huela siempre bien
- Ventilar: abre las ventanas, al menos 10 minutos, todos los días. Así dejas que el aire circule por toda la casa.
- Cuida los textiles: el sofá, las alfombras, las cortinas y más, le dan distición a cualquier ambiente. Sin embargo, se ensucian y se les impregnan los malos olores con facilidad. Es importante lavarlos cada tanto.
- Cultiva plantas aromáticas: la lavanda, menta y el romero son plantas que deberías tener en el hogar si quieres buen aroma.