Cómo preparar un perfume casero para que tu casa huela a playa

En esta ocasión, te enseñamos cómo preparar un perfume casero que evoca a playa y vacaciones. Se trata de una bruma aromática con el mejor aroma a océano y brisa de mar. Si alguna vez, deseaste embotellar el océano para llevártelo contigo después de unas vacaciones, sigue leyendo.

Perfume en las sábanas Crear tu propio casero puede ser muy sencillo.

Ingredientes

200 ml de agua destilada.

2 cucharadas de alcohol.

10 gotas de aceite esencial de eucalipto.

8 gotas de aceite esencial lavanda.

8 gotas de aceite esencial de coco.

8 gotas de esencia marina.

1 cucharadita de sal marina.

Pasos a seguir para preparar un perfume casero

Primero tienes que mezclar el alcohol con todos los aceites esenciales y la fragancia de coco. Revuelve durante al menos unos segundos para integrar los aromas. Suma el agua destilada y la sal marina, revolviendo hasta disolver.