Cómo aromatizar el hogar con una rama de canela, naranja y vainilla

ambientador para la habitacion Muchas personas aromatizan el hogar con velas, sahumerios o ambientadores.

Este tipo de preparación no requiere experiencia previa ni ingredientes difíciles de conseguir. De hecho, es una de esas recetas caseras que transforman el ambiente en pocos minutos y que pueden adaptarse según la intensidad de aroma que se busque. Además, permite reutilizar elementos de cocina que muchas veces ya tenemos en casa.

Ingredientes

Una rama de canela (o la cantidad que necesites).

(o la cantidad que necesites). Una cáscara de naranja.

Una cucharadita de esencia de vainilla.

500 ml de agua.

Nuez moscada.

Paso a paso para aromatizar el hogar

Coloca el agua en una olla pequeña y llevala a fuego medio. Cuando comience a calentarse, incorpora la rama de canela junto con la cáscara de naranja. Es importante que las cáscaras estén bien lavadas previamente, ya que se utilizarán con calor.

Deja que la mezcla hierva suavemente durante unos minutos. A medida que el vapor se libera, el aroma comenzará a expandirse por la cocina y luego por el resto del hogar. En ese momento, agregá la esencia de vainilla y bajá el fuego para mantener una cocción lenta.

canela Si quieres un aroma más intenso y duradero, puedes preparar una versión concentrada reduciendo la cantidad de agua a la mitad.

Puedes dejar la olla destapada a fuego mínimo o incluso apagarla y permitir que el vapor siga perfumando el ambiente de forma natural. Otra alternativa es colocar la preparación en un recipiente resistente al calor y llevarlo a distintos espacios de la casa.