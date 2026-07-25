La solidaridad de los mendocinos le permitió a Valeria reunir $2 millones para operarse la vista

Con el paso de los años, un pico de presión ocular le provocó un desprendimiento de retina que agravó su cuadro. El ojo izquierdo perdió la visión de manera definitiva y hoy apenas conserva la visión borrosa del derecho.

La posibilidad de recuperar parte de esa visión depende de una cirugía cuyo costo ascendía a $2 millones, una suma imposible de afrontar para ella. Por eso inició una campaña solidaria para reunir el dinero.

La difusión pública de su historia cambió el panorama. La repercusión despertó una verdadera cadena de solidaridad y en apenas 12 horas, la comunidad mendocina completó el monto que necesitaba para la operación.

Ahora, con el dinero reunido, Valeria comenzará los trámites médicos necesarios para programar la cirugía. Aunque todavía no tiene una fecha confirmada para la operación, espera realizarla lo antes posible y recuperar parte de la visión del único ojo con el que aún puede ver.

Valeria padece problemas en la vista desde niña, sin embargo actualmente la situación se agravó: solo posee algo de visión borrosa en el ojo derecho. Gentileza Leandro Quintal

Qué es el síndrome de Marfan

El síndrome de Marfan es una enfermedad genética hereditaria que afecta al tejido conectivo, responsable de brindar soporte, resistencia y elasticidad a distintas estructuras del cuerpo. La alteración se produce por una mutación en el gen FBN1, encargado de fabricar la proteína fibrilina-1, fundamental para el correcto funcionamiento de esos tejidos.

La enfermedad compromete principalmente el sistema cardiovascular, los ojos, el esqueleto y los pulmones. En el aparato circulatorio puede provocar la dilatación de la aorta, considerada la complicación más grave. También suele generar un crecimiento excesivo de los huesos largos, con brazos, piernas y dedos más extensos de lo habitual.

En el sistema ocular, la debilidad de las fibras que sostienen el cristalino puede provocar su desplazamiento, una complicación conocida como ectopia lentis, además de otros problemas visuales que pueden derivar en pérdida de visión si no reciben tratamiento oportuno.