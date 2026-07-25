Valeria Bustos (38) todavía no sabe cuándo ingresará al quirófano, pero desde este fin de semana tiene la certeza de que podrá ser operada. La mujer, que es de San Carlos, perdió la visión por complicaciones derivadas del síndrome de Marfan, y logró reunir los $2 millones que necesitaba para la intervención, gracias a una masiva muestra de solidaridad de mendocinos que, en menos de 12 horas, realizaron transferencias para ayudarla.
La solidaridad de los mendocinos le permitió a Valeria reunir $2 millones para operarse la vista
Las ganas de volver a ver impulsaron a una sancarlina a pedir ayuda a la comunidad. En menos de 12 horas logró reunir el dinero para ser operada
Valeria contó su historia en distintos medios de comunicación y, durante una entrevista para Canal 7, se mostró profundamente emocionada por la respuesta que recibió. "No tengo palabras para expresar mi agradecimiento a la gente que colaboró para que yo pueda ser operada", expresó.
Problemas de la vista desde la niñez
Valeria relató que las complicaciones en su visión comenzaron cuando era apenas una niña. Como consecuencia del síndrome de Marfan sufrió una luxación del cristalino y debió ser operada. En aquella intervención le colocaron un lente intraocular que durante un tiempo le permitió mantener la visión.
Con el paso de los años, un pico de presión ocular le provocó un desprendimiento de retina que agravó su cuadro. El ojo izquierdo perdió la visión de manera definitiva y hoy apenas conserva la visión borrosa del derecho.
La posibilidad de recuperar parte de esa visión depende de una cirugía cuyo costo ascendía a $2 millones, una suma imposible de afrontar para ella. Por eso inició una campaña solidaria para reunir el dinero.
La difusión pública de su historia cambió el panorama. La repercusión despertó una verdadera cadena de solidaridad y en apenas 12 horas, la comunidad mendocina completó el monto que necesitaba para la operación.
Ahora, con el dinero reunido, Valeria comenzará los trámites médicos necesarios para programar la cirugía. Aunque todavía no tiene una fecha confirmada para la operación, espera realizarla lo antes posible y recuperar parte de la visión del único ojo con el que aún puede ver.
Qué es el síndrome de Marfan
El síndrome de Marfan es una enfermedad genética hereditaria que afecta al tejido conectivo, responsable de brindar soporte, resistencia y elasticidad a distintas estructuras del cuerpo. La alteración se produce por una mutación en el gen FBN1, encargado de fabricar la proteína fibrilina-1, fundamental para el correcto funcionamiento de esos tejidos.
La enfermedad compromete principalmente el sistema cardiovascular, los ojos, el esqueleto y los pulmones. En el aparato circulatorio puede provocar la dilatación de la aorta, considerada la complicación más grave. También suele generar un crecimiento excesivo de los huesos largos, con brazos, piernas y dedos más extensos de lo habitual.
En el sistema ocular, la debilidad de las fibras que sostienen el cristalino puede provocar su desplazamiento, una complicación conocida como ectopia lentis, además de otros problemas visuales que pueden derivar en pérdida de visión si no reciben tratamiento oportuno.
En pocas palabras
- Valeria Bustos: Mendocina de San Carlos que perdió la visión por complicaciones derivadas del síndrome de Marfan.
- Campaña Solidaria: La comunidad mendocina recaudó $2 millones en menos de 12 horas para su operación.
- Contexto médico: El síndrome de Marfan afecta el tejido conectivo y puede causar problemas oculares graves.