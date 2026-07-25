Si tenés maple de huevo en casa, tenés un tesoro en tus manos: por qué no tirarlos y para qué sirven
En cualquier casa hay por lo menos un maple de huevo y muchas personas lo tiran sin saber que de este objeto puede revivir como un tesoro para tu hogar
Es el alimento estrella de siempre y lo más común es que quienes compren por media docena o más descarten el maple cuando se acaban los huevos. Sin embargo, ese simple objeto que parece de cartón puede manipularse para darle una nueva vida sin que moleste ocupando espacio y, por supuesto, ser útil para otra cosa en el hogar.
Por qué el maple de huevo es un tesoro
Cuando se acaben los huevos que compraste y llegue la hora de ver qué hacer con los maples, no los tires. Mejor piensa en sus beneficios y así podrás reutilizarlo. ¿Por qué son un tesoro?:
- Aportan rigidez.
- Gracias a su diseño, los maples de huevos permiten apilar grandes cantidades sin que los huevos se dañen.
- Ayudan a preservar la temperatura del producto alimenticio.
- Evitan el roce del producto entre ellos y reducen la reproducción de hongos
- Reciclarlos ayuda a reducir el impacto ambiental.
- Absorben el exceso de humedad.
- Su material es de uso reciclable y biodegradable; además, es muy barato.
Reciclaje: cómo reutilizar un maple de huevo
El reciclaje permite darles una segunda vida a objetos mediante técnicas fáciles y caseras. La idea es simple: reutilizar para crear algo nuevo, funcional y estéticamente atractivo, hasta convertirlo en un tesoro del hogar.
En este sentido, el maple de huevo aporta beneficios en diversos ámbitos, aunque para la jardinería y la decoración es ideal. Así que te contamos qué es lo que puedes hacer.
Primero, junta los maples de huevo que desees usar, despues trituralos en pedazos peqeños adentro de un balde y agrega agua. La pasta que se forme debe ir a una licuadora para que quede lisa y ahora empieza lo divertido.
Coloca una tela en el borde del balde, puede ser una toalla, sábana o remera vieja y tirá la mezcla ahí para después quitar el exedente de agua estrujando la misma tela. Al hacerlo notaras que se forma como una "masa" de cartón, entonces agregale plasticola o cilicona y ponte manos a la obra.
Elegí un molde de tu preferencia y empieza a colocar la masa de maple de huevo en el molde copiandole la forma. Una vez que se seque obtendrás el mismo recipiente, pero reciclado. Por último, puedes pintarlas a gusto y decorarlas personalizadas. Esta idea es ideal para macetas de jardín o decoraciones para la casa.
En pocas palabras
- Reciclaje: Los maples de huevo, desechados comúnmente, son un tesoro práctico y útil en el hogar.
- Beneficios: Aportan rigidez, ayudan a conservar la temperatura, evitan el roce de huevos y reducen el impacto ambiental.
- Reutilización: Triturados y mezclados con agua, forman una pasta que, con cola o silicona, puede moldearse en objetos decorativos o macetas.