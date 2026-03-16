Usando el cartón del maple de huevo, aprendé a hacer hermosas macetas para tus plantas

Maple de huevo El cartón del maple de huevo puede ser convertido en una pasta muy moldeable.

¿Cómo crear una maceta usando el cartón de un maple de huevo?

Materiales

Maple de huevo (al menos 10)

Agua caliente

Balde o palangana

Media vieja o cancán

Vinagre (1/4 de taza)

Aceite (1 medida)

Enduído (1 medida)

Cola de carpintero (3 medidas)

El primer paso es tomar al menos 10 cartones de maple de huevo para poder romperlos en trozos pequeños. Introduce todos los trozos en una palangana o balde profundo y rellena con agua caliente hasta cubrir todo el cartón. Tendrás que dejar los cartones reposando en esta agua durante al menos 24 horas.

El próximo paso será drenar todo el líquido que el cartón no absorbió. Para ello te aconsejamos usar una media o cancán viejo para poder escurrir el agua y quedarte solamente con el cartón.

Una vez que tengas toda la pulpa de cartón escurrida, notarás que queda como una especie de pasta a la cual le añadirás 1/4 de taza de vinagre blanco, 1 medida de aceite, 1 medida de enduído y 3 medidas de cola de carpintero. Mezcla bien todo y listo, habrás conseguido una especie de pasta de cartón (muy moldeable) con la cual podrás hacer platos, macetas, etc.