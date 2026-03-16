Si eres una persona que consume mucho huevo, sabrás lo tedioso que puede ser ver o decicir qué hacer con los cartones de maple de huevo, ya que no solo ocupan mucho espacio, sino que al momento de tirarlos a la basura lo mejor es romperlo en trozos para que ocupe menos espacio.
Usando el cartón del maple de huevo, aprendé a hacer hermosas macetas para tus plantas
Te enseñamos a reciclar los cartones de maple de huevo para que puedas convertirlos en hermosas macetas
Sin embargo, existen muchas ideas de manualidades y reciclaje para aprovechar el cartón de los maples de huevo y convertirlos en increíbles y versátiles ideas para el hogar.
En la siguiente nota te enseñaremos a crear con los cartones de maple de huevo una hermosa maceta para que puedas colocar dentro alguna planta.
¿Cómo crear una maceta usando el cartón de un maple de huevo?
Materiales
- Maple de huevo (al menos 10)
- Agua caliente
- Balde o palangana
- Media vieja o cancán
- Vinagre (1/4 de taza)
- Aceite (1 medida)
- Enduído (1 medida)
- Cola de carpintero (3 medidas)
El primer paso es tomar al menos 10 cartones de maple de huevo para poder romperlos en trozos pequeños. Introduce todos los trozos en una palangana o balde profundo y rellena con agua caliente hasta cubrir todo el cartón. Tendrás que dejar los cartones reposando en esta agua durante al menos 24 horas.
El próximo paso será drenar todo el líquido que el cartón no absorbió. Para ello te aconsejamos usar una media o cancán viejo para poder escurrir el agua y quedarte solamente con el cartón.
Una vez que tengas toda la pulpa de cartón escurrida, notarás que queda como una especie de pasta a la cual le añadirás 1/4 de taza de vinagre blanco, 1 medida de aceite, 1 medida de enduído y 3 medidas de cola de carpintero. Mezcla bien todo y listo, habrás conseguido una especie de pasta de cartón (muy moldeable) con la cual podrás hacer platos, macetas, etc.