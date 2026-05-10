Brinco: resultados y ganadores del sorteo 1353 del domingo 10 de mayo

TRADICIONAL

11 - 18 - 24 - 26 - 27 - 38

POZO VACANTE 6 aciertos ($684.914.175)

2 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $2.886.307,19

334 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $5.703,48

4.877 ganadores con 3 aciertos, cada uno cobrará $1.200

Brinco Junior: resultados y ganadores del sorteo 1353 del domingo 10 de mayo

BRINCO JUNIOR

06 - 15 - 16 - 18 - 29 - 39

4 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $7.213.503,84

brinco resultados sorteo ganadores 4 Brinco: los resultados del sorteo 1353 del domingo 10 de mayo.

¿Cómo jugar al Brinco?

El Brinco es un juego de azar poceado que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, surge como una modalidad del Quini 6 con la particularidad de generar sus propias condiciones de sorteos, programa de premios, etc. El sorteo del Brinco se lleva a cabo todos los domingos a partir de las 21