"Horas extras" u "horas extra": qué aconseja la RAE

A través de sus publicaciones diarias sobre dudas frecuentes del idioma, la RAE le dedicó un espacio a la confusión habitual entre decir horas extras o extra. Si bien ambas maneras son posibles, existen ciertas diferencias.

Aunque ambos usos se escuchan con frecuencia, la Real Academia Española recomienda una opción sobre la otra cuando hablamos de tiempo adicional.

En el lenguaje cotidiano es común escuchar expresiones como “horas extra” u “horas extras” para referirse al tiempo trabajado más allá de la jornada habitual.

La opción preferida es “horas extras”. Esto se debe a que cuando “extra” funciona como adjetivo con el sentido de “adicional”, lo correcto es usar el plural:

Si "extra" significa ‘adicional’, es preferible usar "extras" en plural ("horas extras"), aunque es normal y válido mantenerlo invariable ("horas extra").

Si significa ‘superior’, lo indicado es usar "extra": "aceites extra", "huevos extra".

Sin embargo, otras vertientes sostienen que, en realidad, extra es la forma empleada en reemplazo de extraordinaria, con el fin de que se vuelva algo más práctico y breve.

rae2

Por ejemplo: El Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 35, regula las horas extra (ordinarias).

Existen ejemplos de uso invariable de “extra” (sin la -s), la normativa actual indica que pluralizar el adjetivo es lo recomendable, especialmente en contextos formales o escritos.

Aunque “horas extra” se entiende perfectamente en la conversación, la forma plural “horas extras” es la que la Real Academia Española recomienda para mantener coherencia con las normas del idioma.

Fuente: hoy.com.py y tn.com.ar