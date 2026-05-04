¿Se dice "el harina" o "la harina"?: La RAE despejó las dudas de cómo se dice correctamente

Es muy probable que la mayoría hayamos escuchado o empleando ambas construcciones de manera indistinta en frases como "En el siguiente paso debes agregar el harina" o "Pasame la harina que está en la mesa", así que es normal que esta duda este presente.

En general, reconocer el género gramatical de la mayoría de las voces no es una cuestión que genere confusión en el español.

Sin embargo, cuando se trata del uso de los artículos definidos e indefinidos se suele vacilar ante algunos vocablos cuál es el que le corresponde, como en el caso de "harina", ante el cual notaremos que en muchas ocasiones se menciona tanto "el harina" como "la harina".

La Real Academia Española (RAE) nos indica de manera concreta en el Diccionario panhispánico de dudas que "harina" es una voz femenina, por lo que el artículo que le corresponde es el femenino ‘la’: "En el siguiente paso debes agregar la harina" o "Pásame la harina que está en la mesa".

Por otra parte, "el harina" es una incorrección del idioma que debemos evitar a toda costa.

En general, es posible que la confusión entre "el harina" y "la harina" se deba a que ante algunos sustantivos femeninos que comienzan por /a/ (gráficamente a- o ha-) se emplea la variante del artículo femenino, es decir, ‘el’: El agua, el aula, el hacha, el hada, etcétera.

Sin embargo, en estos casos sucede así porque las reglas de nuestro idioma especifican que el artículo ‘la’ cambia a ‘el’ antes voces que comienza por /a/ tónica (gráficamente a- o ha-), como sucede con los vocablos mencionadas.

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Harina no comienza por /a/ tónica, por lo que lo correcto es mantener el artículo femenino para hacer referencia a tal vocablo.

En español, muchas palabras que vienen del latín conservan la “h” inicial aunque esta no se pronuncie. La palabra “harina” proviene del latín farina, derivada de far, que significa trigo.

Con el paso del tiempo y la evolución del idioma, esa “f” inicial en muchas palabras latinas se transformó en “h” en castellano.

Fuente: ensedeciencia.com