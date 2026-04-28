La RAE detalló cuál es la palabra adecuada para referirse al término "gamer"

Los extranjerismos innecesarios son aquellos para los que existen equivalentes españoles con plena vitalidad. La RAE recomienda el uso de estas alternativas, evitando el uso de la palabra extranjera.

Los extranjerismos necesarios o muy extendidos son aquellos para los que no existen o es difícil encontrar términos españoles equivalentes, o cuya utilización está arraigada o muy extendida.

Por supuesto, es posible tender un debate sobre si el término "gamer" ya está bastante extendida en idiomas de todo el mundo, pero para la RAE este parece no ser el caso.

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Vale indicar que la palabra también puede hacer alusión a una cultura creada a partir de la popularización de los videojuegos en las sociedades modernas y no únicamente a una persona que suele disfrutarlos.

La RAE se pronuncia acerca del uso del término "gamer" y lo calificó como un extranjerismo innecesario.

Los principales diccionarios de inglés definen gamer como la persona que juega con videojuegos, de modo que las formas españolas jugador (de videojuegos) o videojugador son apropiadas para trasladar ese concepto a nuestro idioma.

No obstante, entre los seguidores de esta actividad, se suele emplear el anglicismo para referirse específicamente a quienes, más que usuarios ocasionales, son muy aficionados a los videojuegos.

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«Gamer» es un extranjerismo innecesario. Su traducción es «jugador» o «jugón» y pueden emplearse otros elementos para especificar sus rasgos característicos y distinguirlo de un jugador en general: «videojugador», «jugador de videojuegos», etc. pic.twitter.com/jI7skWmN23 — RAE (@RAEinforma) February 5, 2021

Según la Real Academia Española, la forma correcta en español es "videojugador". Fue la propia institución la que ha respondido a esta consulta en Twitter, recomendando el uso de la palabra "jugador" o "jugón", que es una forma más coloquial.

Las expresiones jugador de videojuegos, videojugador o la más coloquial jugón son alternativas válidas en español al extranjerismo "gamer".

Videojugador : una palabra más específica que hace referencia a quienes se dedican a jugar videojuegos.

: una palabra más específica que hace referencia a quienes se dedican a jugar videojuegos. Jugador de videojuegos : una expresión completa y precisa que evita ambigüedades.

: una expresión completa y precisa que evita ambigüedades. Jugador : término general que engloba a cualquier persona que juega, ya sea videojuegos, deportes, juegos de mesa, etc.

: término general que engloba a cualquier persona que juega, ya sea videojuegos, deportes, juegos de mesa, etc. Jugón: una alternativa coloquial usada en algunos países hispanohablantes, especialmente para referirse a alguien apasionado por los videojuegos o los juegos en general.

Fuente: tn.com.ar