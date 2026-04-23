La RAE despejó las dudas si "ok" se puede escribir "okey" en español

Sin embargo, aunque todos sabemos qué significa “ok”, pocos se han detenido a pensar cómo se escribe correctamente en español y si es válido ponerle una “y” al final.

La respuesta oficial es que ambas formas son aceptadas, pero no significan lo mismo en términos de uso. La RAE reconoce “ok” como un extranjerismo crudo, es decir, una palabra tomada directamente del inglés sin modificar. Por eso, en textos formales, recomienda escribirlo en cursiva para señalar su origen foráneo: ok.

En cambio, “okey” es la adaptación gráfica y fonética al español. Al igual que sucedió con términos como “líder” (leader) o “fútbol” (football), en este caso se castellaniza la pronunciación y la escritura.

Esto significa que si se quiere escribir en un contexto completamente en español y sin marcas tipográficas especiales, “okey” es la opción más recomendable.

Entonces, ¿cuál usar? Todo depende del registro. Si estás chateando con amigos, ambas son entendidas sin problema. En un texto académico, lo mejor es optar por ok en cursiva, mientras que en medios periodísticos o literatura puede elegirse “okey” como una adaptación plenamente válida

El origen histórico y epistemológico del término “ok”

La expresión “ok” tiene una historia curiosa que se remonta al siglo XIX. Según registros del Oxford English Dictionary, su primera aparición fue en 1839, en una nota satírica del Boston Morning Post, donde se utilizó como una deformación humorística de “all correct”, escrita intencionadamente como “oll korrect”.

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Este tipo de juegos lingüísticos eran comunes entre los jóvenes de la época, algo similar a los acrónimos modernos como “LOL” o “OMG”.

También se propusieron otros orígenes: desde el uso militar en la Primera Guerra Mundial cuando “ok” indicaba “zero killed” (cero muertos) hasta el apodo “Old Kinderhook” de un expresidente estadounidense. Incluso se mencionó una posible raíz en lenguas nativas americanas como el choctaw.

Pese a estas teorías, la versión de “oll korrect” es la más aceptada por lingüistas como Elly van Gelderen, profesora de la Universidad Estatal de Arizona.En entornos informales, como mensajes de texto o correos entre colegas, su uso no plantea problemas.

Pero si escribe en contextos formales o busca precisión en su redacción, lo recomendable es reemplazar “ok” por expresiones equivalentes en español, como “entendido”, “perfecto” o “de acuerdo”. Así, evitará confusiones y respetará las normas ortográficas del idioma.

Fuente: tn.com.ar y eltiempo.com