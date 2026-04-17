Ni container ni conteiner: la RAE dejó bien claro cuál es la palabra indicada en español

La Real Academia Española (RAE) recibió numerosas consultas sobre el uso del anglicismo “container” y su adaptación “conteiner” para referirse a los recipientes de gran tamaño utilizados en transporte y residuos.

A través de sus canales oficiales, la institución aclaró cuál es la palabra adecuada en español.

Según la RAE, el término recomendado es contenedor. Puede decirse: “El barco transporta varios contenedores” o “El camión lleva un contenedor de residuos”. Sin embargo, el uso de “container” o “conteiner” no está aceptado en español formal.

En concreto:

Contenedor es el vocablo español equivalente al inglés “ container ”

es el vocablo español equivalente al inglés “ ” Se aplica tanto para los recipientes de transporte de mercancías como para los depósitos de residuos

El uso del anglicismo o de su adaptación resulta innecesario y desaconsejado en textos formales

En los medios de comunicación se ven en ocasiones noticias donde se emplea la voz inglesa, como en los siguientes ejemplos: "Los bultos fueron hallados en el compartimento secreto de un container" o "El conductor perdió el control del vehículo y chocó contra un container de basura".

conteiner

Según el diccionario académico, la palabra contenedor es la adaptación del inglés container y significa ‘embalaje metálico grande y recuperable, de tipos y dimensiones normalizados internacionalmente y con dispositivos para facilitar su manejo’ y ‘recipiente amplio para depositar residuos diversos’.

Dado que la palabra se ha adaptado al español, no hay necesidad de recurrir a un término inglés, como tampoco es necesaria la adaptación contéiner, como indica el Diccionario panhispánico de dudas.

Por ello, en los ejemplos anteriores habría sido más apropiado escribir "Los bultos fueron hallados en el compartimento secreto de un contenedor" y "El conductor perdió el control del vehículo y chocó contra un contenedor de basura".

Fuente: fundeu.es