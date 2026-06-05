Entre los departamentos de San Martín y Junín hay una pequeña localidad llamada La Colonia. En una casa ubicada en ese lugar se destapó en los últimos meses una megainvestigación por abuso sexual que cada vez suma más capítulos. Una familia con 4 hijos, relaciones incestuosas, maltratos extremos y 3 detenidos, entre ellos un efectivo de la Policía.
La familia del horror: abusos sexuales, incesto, maltrato y un ADN clave
Una megainvestigación derivó en la detención de un padre y sus 2 hijos -uno de ellos policía- acusado de abuso sexual a otras integrantes de la familia
Durante muchos años, en esa casa de La Colonia vivió el grupo familiar integrado por un matrimonio con sus 4 hijos: 2 hombres y 2 mujeres. De la puerta para afuera, parecía una familia promedio. Los padres ya jubilados, los jóvenes haciendo su propio camino. Algunos tuvieron hijos, también empezaron a ejercer sus vidas laborales. Uno de los jóvenes se recibió de policía y comenzó a trabajar. El otro se dedicó a ser sereno y metalúrgico.
Para hoy, 5 de junio de 2026, la realidad de la familia es totalmente distinta. El padre de familia y sus dos hijos se encuentran detenidos y acusados por abuso sexual. La víctima: la otra hija del clan familiar que fue vejada durante años por su padre y sus dos hermanos. Incluso, un estudio de ADN confirmó que su hijo de 10 años nació producto del vejamen que sufrió por parte del hermano policía.
Los abusos sexuales dentro del clan familiar
La víctima, de 35 años, rompió el silencio en los primeros meses de este año y reveló el secreto familiar que se escondía puertas para adentro. La mujer dijo que al menos entre los años 2014 y 2015 sufrió varios abusos sexuales, generalmente cuando se encontraba sedada porque su padre la obligaba a tomar medicamentos. Cuando se despertaba, se encontraba en ocasiones semidesnuda y con sus partes íntimas mojadas.
La primera investigación apuntó contra el progenitor de la denunciante. El jubilado de 62 años fue detenido a mediados de abril y lo imputaron por abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo. El lunes pasado le dictaron la prisión preventiva en modalidad domiciliaria, medida que está cumpliendo en una propiedad ubicada en San Roque, Maipú.
Debido a que la víctima dudaba sobre la paternidad de su hijo de 10 años, se ordenó una extracción de ADN para determinar si el padre era el abuelo. El cotejo dio resultado negativo respecto a ese hombre, pero los especialistas detectaron que la paternidad era compatible con otro integrante de la familia.
No fue difícil descubrir con quién. El match dio positivo con un registro genético que ya estaba cargado en la base de datos: el de su hermano de 29 años, que al ser personal policial se encontraba su perfil de ADN cargado en el sistema. El hombre, que prestaba servicios en la Policía Rural, fue detenido e imputado a mediados de esta semana.
La situación del policía no exime la de su padre. La investigación sostiene que el contexto de abuso sexual e incesto los involucraba a ambos y también al otro hijo del clan familiar, un metalúrgico de 38 años. Justamente, este sujeto ya se encontraba detenido por otra causa de abuso sexual.
El otro abuso sexual que involucra a la familia
Este hombre tiene 4 hijos. A principios de año, su otra hermana -no la que fue abusada- efectuó una denuncia en su contra luego de hablar con su sobrina. La víctima, que hoy tiene 15 años, le confesó a su tía que sufría constantes vejámenes tanto sexuales como físicos por parte del hombre.
El relato de la adolescente fue estremecedor. La víctima declaró en cámara Gesell que, al igual que a su tía, su padre la sedaba y la abusaba sexualmente en reiteradas ocasiones. Todo ocurría en el mismo domicilio de La Colonia donde vivía el clan familiar.
La menor de edad habló de maltrato físico sobre ella y sus hermanitos. Incluso relató que en una ocasión su padre la golpeó con un cinturón a tal punto que se rompió la hebilla. El metalúrgico fue detenido en febrero pasado y en abril le dictaron la prisión preventiva por abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y la convivencia. Ahora también enfrenta la doble acusación por haber vejado a su hermana.