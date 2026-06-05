La familia del horror: abusos sexuales, incesto, maltrato y un ADN clave

abuso sexual policia castillo 2 El padre y su hijo policía acusados del abuso sexual.

Los abusos sexuales dentro del clan familiar

La víctima, de 35 años, rompió el silencio en los primeros meses de este año y reveló el secreto familiar que se escondía puertas para adentro. La mujer dijo que al menos entre los años 2014 y 2015 sufrió varios abusos sexuales, generalmente cuando se encontraba sedada porque su padre la obligaba a tomar medicamentos. Cuando se despertaba, se encontraba en ocasiones semidesnuda y con sus partes íntimas mojadas.

La primera investigación apuntó contra el progenitor de la denunciante. El jubilado de 62 años fue detenido a mediados de abril y lo imputaron por abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo. El lunes pasado le dictaron la prisión preventiva en modalidad domiciliaria, medida que está cumpliendo en una propiedad ubicada en San Roque, Maipú.

Debido a que la víctima dudaba sobre la paternidad de su hijo de 10 años, se ordenó una extracción de ADN para determinar si el padre era el abuelo. El cotejo dio resultado negativo respecto a ese hombre, pero los especialistas detectaron que la paternidad era compatible con otro integrante de la familia.

No fue difícil descubrir con quién. El match dio positivo con un registro genético que ya estaba cargado en la base de datos: el de su hermano de 29 años, que al ser personal policial se encontraba su perfil de ADN cargado en el sistema. El hombre, que prestaba servicios en la Policía Rural, fue detenido e imputado a mediados de esta semana.

La situación del policía no exime la de su padre. La investigación sostiene que el contexto de abuso sexual e incesto los involucraba a ambos y también al otro hijo del clan familiar, un metalúrgico de 38 años. Justamente, este sujeto ya se encontraba detenido por otra causa de abuso sexual.

El hecho se ventiló en los tribunales de San Martín. Foto: Horacio Rodríguez / Diario UNO Las causas de abuso sexual se investigan en el Este provincial. Imagen de archivo.

El otro abuso sexual que involucra a la familia

Este hombre tiene 4 hijos. A principios de año, su otra hermana -no la que fue abusada- efectuó una denuncia en su contra luego de hablar con su sobrina. La víctima, que hoy tiene 15 años, le confesó a su tía que sufría constantes vejámenes tanto sexuales como físicos por parte del hombre.

El relato de la adolescente fue estremecedor. La víctima declaró en cámara Gesell que, al igual que a su tía, su padre la sedaba y la abusaba sexualmente en reiteradas ocasiones. Todo ocurría en el mismo domicilio de La Colonia donde vivía el clan familiar.

La menor de edad habló de maltrato físico sobre ella y sus hermanitos. Incluso relató que en una ocasión su padre la golpeó con un cinturón a tal punto que se rompió la hebilla. El metalúrgico fue detenido en febrero pasado y en abril le dictaron la prisión preventiva por abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y la convivencia. Ahora también enfrenta la doble acusación por haber vejado a su hermana.