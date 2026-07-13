Revocaron el sobreseimiento de los monjes del Cristo Orante, que van a juicio por abuso sexual

Diego Roque Moreno y Oscar Portillo, los monjes del monasterio Cristo Orante de Tupungato que irán a juicio por abuso sexual tras la denuncia de un seminarista.

Cristo Orante: denuncias e impacto judicial

El ex seminarista denunció penalmente a los monjes del Cristo Orante por diversos hechos que, dijo, ocurrieron entre 2009 y 2015 cuando tenía entre 17 y 23 años. Y en distintos escenarios: la vía pública y las instalaciones del predio de uso religioso y turístico.

En 2022, el juez Fernando Ugarte los sobreseyó.

También llevó el caso al Arzobispado de Mendoza, donde -tras su exposición- comenzó un proceso canónico que terminó en una sanción para Oscar Portillo y una suspensión temporal para Moreno.

El Arzobispado de Mendoza fue condenado a pagar $18.592.000 al ex seminarista que denunció a los monjes del Cristo Orante.

Esta presentación determinó que el denunciante demandó judicialmente al Arzobispado de Mendoza y a los monjes en el fuero Civil y Comercial por daños y perjuicios que fueron consecuencia de las conductas sufridas.

Fue por no haberle suministrado información acerca del proceso canónico iniciado tras la denuncia presentada ante el arzobispo de la época, Carlos María Franzini. Técnicamente, por haberle negado el derecho constitucional a la verdad al anteponer el secreto canónico y restringir el acceso a las investigaciones internas.

En junio último, el juez civil Fernando Games dictó sentencia y condenó a la Iglesia de Mendoza y a los monjes a pagarle al denunciante la suma total de $18.592.000.