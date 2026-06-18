Tras un fallo de la Corte, la fiscal pidió que los monjes del Cristo Orante sean juzgados por abuso

Monjes Cristo Orante-Moreno y Portillo Diego Roque Moreno y Oscar Portillo, monjes del Cristo Orante de Tupungato denunciados por abuso sexual.

Abuso sexual en el Cristo Orante: se define el futuro de los monjes

El futuro procesal de los monjes del Cristo Orante quedó en suspenso hasta nuevo aviso porque el juez Bragagnolo dispuso un cuarto intermedio para analizar los planteos y estudiar el expediente judicial y así decidir entre juicio y sobreseimiento.

A la audiencia del miércoles asistieron todas las partes involucradas: los monjes del Cristo Orante lo hicieron personalmente mientras que el denunciante -que hoy tiene 34 años- participó a través de una plataforma virtual.

Más información acerca del caso no se revela por tratarse de un delito de instancia privada.

Juez Gabriel Bragagnolo Gabriel Bragagnolo, juez que debe decidir si los monjes del Cristo Orante van a juicio o son sobreseídos.

Abuso en el Cristo Orante: asuntos internos y condena

La denuncia por abuso sexual contra los monjes del Cristo Orante se convirtió en un hecho complejo que involucró al Arzobispado de Mendoza y derivó en una condena civil a pagar $18 millones a modo de indemnización por daños y perjuicios.

La Curia mendocina recibió la denuncia del joven seminarista e inició un proceso canónico que derivó, en épocas del arzobispo Carlos María Franzini, en que el monje Oscar Portillo fuera sancionado como una amonestación y Diego Roque Moreno fuera suspendido durante 8 años en la función de rector del Cristo Orante.

Sermón. Carlos María Franzini desplegó un discurso que duró diez minutos. Foto: Marcelo Carubin / Diario UNO. Carlos María Franzini, ex arzobispo de Mendoza, inició una pesquisa canónica sobre la conducta de los monjes del Cristo Orante.

Otra consecuencia colateral: la Iglesia -ya por orden del arzobispo Marcelo Colombo- clausuró toda actividad religiosa en el monasterio, cuyas instalaciones -propiedad de privados- son utilizadas con fines exclusivamente turísticos.

Y un detalle que no pasa desapercibido en la comunidad de Tupungato: los monjes siguen viviendo en las instalaciones donde, de acuerdo a la denuncia penal del joven seminarista, se produjeron los graves episodios de abuso sexual.