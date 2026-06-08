La Justicia condenó a 2 ex monjes y al Arzobispado a pagarle $18.592.000 a un ex seminarista

Monjes Cristo Orante-Moreno y Portillo Los monjes Diego Roque Moreno y Oscar Portillo fueron condenados, junto con la Iglesia, en el fuero Civil. A futuro deben enfrentar un juicio penal por abuso sexual.

Qué dijo el juez que condenó a los monjes y al Arzobispado

Fernando Games señaló en la sentencia civil que condenó a los monjes Diego Roque Moreno y Oscar Portillo y al Arzobispado de Mendoza: "Este tipo de ultrajes a los que fue sometido el denunciante desde que fuera menor de edad, y que continuaron en el tiempo, producen una dependencia de la víctima, que lo convierte en un rehén de la situación. No es fácil liberarse de esa dependencia, no es fácil contar la historia, y menos fácil es cuando la víctima es un hombre. Cuando se violan derechos humanos como en este caso, la reparación que se le debe dar a las víctimas debe ser integral. La reparación económica no solo se debe merituar por el daño producido, sino que debe contener y comprender una reparación económica punitiva".

De acuerdo a la sentencia, la pericia psicológica al denunciante revela que "a raíz de lo vivido desarrolló: ataques de pánico, desmayos, presión baja y llanto incontrolable mientras estaba en el monasterio. Ideación suicida y pesadillas recurrentes. Actualmente, se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico con medicación (Sertralina y Clonazepam).

MONASTERIO DEL CRISTO ORANTE EN EL VALLE DE UCO El monasterio Cristo Orante de Tupungato fue cerrado por la Iglesia tras el escándalo de abusos sexuales que tiene como acusados a 2 ex monjes. Imagen ilustrativa.

La perito -dijo el juez- "concluye que padece una secuela de orden psíquico derivada de los hechos traumáticos y la relación de poder asimétrica a la que fue sometido".

. Diagnóstico: desarrollo reactivo leve.

. Incapacidad: se estimó una incapacidad psicológica del 8%.

. Recomendación: se sugiere un tratamiento psicoterapéutico focalizado (preferentemente cognitivo-conductual) con una frecuencia semanal durante al menos un año, con el fin de evitar que la patología se agrave.

Los monjes denunciados por abuso sexual irán a juicio penal

En el fuero penal, el caso de los abusos sexuales en el monasterio Cristo Orante tiene pendiente de realización un juicio a los ex monjes Diego Roque Moreno y Oscar Portillo.

En marzo último, la Suprema Corte de Justicia anuló el sobreseimiento de Moreno y Portillo que había dispuesto un Tribunal Penal Colegiado del Valle de Uco y ordenó, en fallo unánime, que ambos sean juzgados por el delito de abuso sexual en perjuicio del ex seminarista, cuya identidad se mantiene en reserva porque al momento de los hechos denunciados era menor de edad.

Los supremos Mario Daniel Adaro y José Valerio firmaron la decisión unánime el 8 de marzo.