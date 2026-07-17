Tras la feria, la Justicia resuelve 2 casos de abuso sexual que complicaron a la Iglesia

Las principales protagonistas de este caso son las religiosas Kumiko Kosaka (de nacionalidad japonesa) y Asunción Martínez (nativa del Paraguay), junto con ex directivas, docentes y profesionales de la institución.

Así festejaron, en 2023, el fallo unánime de sobreseimiento por abuso sexual, 8 de las 9 acusadas del caso Próvolo II.

Si la Corte deja firme el sobreseimiento, el caso quedará cerrado, al menos en la Justicia de Mendoza, ya que las víctimas podrían acudir a la Corte nacional.

Pero si el Tribunal integrado por Gómez-Day-Miquel anula el sobreseimiento, como también lo pidió la Fiscalía, no se descarta que pueda dictar sentencia condenatoria. U ordenar que el caso sea llevado a un segundo juicio oral y a puertas cerradas.

La denuncia de abuso sexual en el Cristo Orante

El expediente por abuso sexual que tiene como acusados a los monjes del Cristo Orante de Tupungato irá a juicio oral y a puertas cerradas. La investigación judicial, que comenzó en 2015, fue cerrada en 2022 cuando la Justicia del Valle de Uco sobreseyó a los monjes Diego Roque Moreno y Oscar Portillo, denunciados por un ex seminarista.

Diego Roque Moreno y Oscar Portillo, los monjes del Cristo Orante, se aprestan a ser juzgados por abuso sexual en perjuicio de un ex seminarista hace más de una década.

Hasta que, en marzo último, la Suprema Corte de Justicia aceptó un planteo de la Fiscalía investigadora y mediante un fallo unánime y ejemplar dejó sin efecto aquel sobreseimiento de Moreno y Portillo y resolvió que ambos deben ser juzgados para arribar a la verdad de los hechos ocurridos.

Será misión de la Coordinación del Fuero Penal, a partir del 26 de julio, designar a los integrantes de un Tribunal Penal Colegiado y fijar la fecha del debate oral y a puertas cerradas, condición inevitable por tratarse de un delito de instancia privada.

El otro juicio del Cristo Orante costó $18 millones

Más allá de la contundencia de las consideraciones de la Suprema Corte de Justicia que determinaron la anulación del sobreseimiento de los monjes en el fuero penal, en junio hubo otro fallo judicial vinculado a la denuncia de abuso sexual en el Monasterio Cristo Orante de Tupungato.

Se trata de la condena del fuero Civil, firmada por el juez Fernando Games.

Fue para los monjes y el Arzobispado de Mendoza a pagarle $18.000.000 al ex seminarista por los daños y perjuicios sufridos por no haber recibido la información clave acerca de la investigación interna iniciada por la Curia tras la denuncia recibida en sede canónica.