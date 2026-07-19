El tren que cada noche sobrevive al paso del tiempo: recorre 7 horas y media por apenas $11.700

Un viaje económico en tren que sigue sumando pasajeros

Más allá de su valor histórico, uno de los principales motivos por los que este servicio sigue vigente es el precio. Los pasajes cuestan entre $11.700 y $16.800, según se elija viajar en Primera o Pullman, una diferencia significativa frente al costo que suelen tener los micros o los vuelos entre ambas ciudades.

Con el correr de la noche, el ambiente dentro de los coches cambia. Mientras algunos pasajeros intentan descansar, otros permanecen despiertos observando las paradas o pasan parte del trayecto en el coche comedor, uno de los espacios más concurridos durante la madrugada entre cafés y conversaciones.

Foto: Trenes Argentinos

La formación llega a Rosario Norte a las 3:29, cuando buena parte de la ciudad todavía duerme. Sin grandes anuncios ni ceremonias, concluye un viaje que mantiene viva una forma de trasladarse que parecía destinada a desaparecer.

En un sistema ferroviario mucho más reducido que el de décadas atrás, el servicio Buenos Aires-Rosario continúa cumpliendo un rol clave. Para muchos pasajeros representa una alternativa accesible para recorrer largas distancias y, al mismo tiempo, la posibilidad de seguir viajando en un tren que resiste el paso del tiempo y conserva el espíritu de otra época.