El tren que cada noche sobrevive al paso del tiempo: recorre 7 horas y media por apenas $11.700

Cuando el reloj marca las 19:55, el tren deja la estación Retiro con destino a Rosario Norte. Sin apuros y a un ritmo muy distinto al de otros medios de transporte, inicia un recorrido de casi 7 horas y media que lo convirtió en una rareza dentro del sistema ferroviario argentino.
Tras la suspensión de varios servicios de larga distancia que llegaban a Córdoba, Tucumán y otros destinos del interior, el trayecto Buenos Aires-Rosario quedó como el recorrido regular de pasajeros más extenso que continúa en funcionamiento en el país.
Durante el viaje nocturno, la formación atraviesa estaciones emblemáticas como Campana, Zárate, Lima, San Pedro, Ramallo y San Nicolás, donde los andenes suelen aparecer casi vacíos, iluminados apenas por unas pocas luces.
Un viaje económico en tren que sigue sumando pasajeros
Más allá de su valor histórico, uno de los principales motivos por los que este servicio sigue vigente es el precio. Los pasajes cuestan entre $11.700 y $16.800, según se elija viajar en Primera o Pullman, una diferencia significativa frente al costo que suelen tener los micros o los vuelos entre ambas ciudades.
Con el correr de la noche, el ambiente dentro de los coches cambia. Mientras algunos pasajeros intentan descansar, otros permanecen despiertos observando las paradas o pasan parte del trayecto en el coche comedor, uno de los espacios más concurridos durante la madrugada entre cafés y conversaciones.
La formación llega a Rosario Norte a las 3:29, cuando buena parte de la ciudad todavía duerme. Sin grandes anuncios ni ceremonias, concluye un viaje que mantiene viva una forma de trasladarse que parecía destinada a desaparecer.
En un sistema ferroviario mucho más reducido que el de décadas atrás, el servicio Buenos Aires-Rosario continúa cumpliendo un rol clave. Para muchos pasajeros representa una alternativa accesible para recorrer largas distancias y, al mismo tiempo, la posibilidad de seguir viajando en un tren que resiste el paso del tiempo y conserva el espíritu de otra época.
En pocas palabras
- Tren Retiro-Rosario: es el servicio regular de pasajeros de mayor recorrido que sigue activo en Argentina.
- Viaje económico: los pasajes cuestan entre $11.700 y $16.800, una alternativa accesible frente a micros o vuelos.
- Servicio histórico: el recorrido de casi 7 horas y media mantiene viva una forma de trasladarse que parecía destinada a desaparecer.