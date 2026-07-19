Un mendocino y su novia española vivieron la final del Mundial entre abrazos, camisetas y una promesa de amor

Nicolás y Aitana. El amor fue más fuerte que la rivalidad por el fútbol. Fotos: gentileza

Del mismo lado... hasta la final

Durante gran parte del torneo, la convivencia futbolera fue sencilla. España y Argentina avanzaban por llaves diferentes y ambos podían celebrar cada victoria.

Después de la clasificación argentina a la final, Nicolás hizo lo mismo que miles de argentinos repartidos por el mundo: salió a la calle a festejar.

En pocos minutos, la Plaza del Ayuntamiento de Valencia se cubrió de camisetas celestes y blancas, banderas, bombos improvisados y abrazos entre desconocidos. La comunidad argentina volvió a transformar el centro de la ciudad en una extensión del Obelisco.

"Cuando ganó Argentina nos fuimos directamente a la plaza central a festejar. Estaba llena de argentinos", había contado.

Aitana también estuvo allí. Hasta ese momento alentaba junto al grupo de amigos argentinos con el que seguían cada partido.

Pero la final cambió todo.

Una final que también se jugó en casa

Esta vez no había lugar para la neutralidad. En el mismo living convivían dos hinchas con la misma ilusión, pero con camisetas distintas.

Las bromas comenzaron varios días antes del partido y también se trasladaron al trabajo de Nicolás, donde comparte oficina con españoles.

"Hay una competencia sana y eso es lo lindo del fútbol", repetía entre risas, mientras soportaba las cargadas por una final que paralizó tanto a argentinos como a españoles.

Lejos de generar tensión, el partido terminó convirtiéndose en una anécdota más para una pareja acostumbrada a compartir culturas, costumbres y ahora también una final del mundo.

Una foto para cerrar un Mundial inolvidable

Con el pitazo final llegó también el momento de guardar las banderas.

Antes de volver a la rutina en Valencia, Nicolás y Aitana se regalaron una última postal: espalda con espalda, sonriendo y con las camisetas de sus selecciones como símbolo de un Mundial que vivieron desde lados opuestos de la cancha, pero siempre del mismo lado en la vida.

No fue una foto de despedida, sino el recuerdo de una experiencia que fortaleció aún más su historia de amor y que, sin importar el resultado deportivo, quedará para siempre entre los mejores capítulos que compartieron juntos.