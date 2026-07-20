La hora de la gratitud hacia la Selección nacional

Sus lágrimas son las lágrimas de todos, de sus compatriotas y también de muchos de sus rivales, que han vivido la motivación de verlo en acción, con la respiración contenida cada vez que tenía la pelota y el juego bajo su dominio. Son sentimientos que se imponen sobre detractores y resentidos que retroalimentan sus propias miserias.

La emoción de Messi no ha sido de frustración por la justa derrota ante un equipo superior, sino de reconocimiento a sus compañeros por lucharla con lo que tenían hasta el final y a la hinchada que, sin nada que reprocharles, ha mostrado su gratitud por todo el camino recorrido.

El llanto de Lionel Scaloni también dice mucho. Lloró cuando le preguntaron por su continuidad. Consciente de que todo ciclo llega a su fin, tras redondear la etapa más gloriosa de la Selección argentina, sabe que ha llegado el momento de resetear y empezar de nuevo, como él mismo declaró. Junto a Messi, el conductor del plantel y sus colaboradores, supieron amalgamar jugadores sobresalientes y conformar un grupo armonioso, integrado, para lograr todos los éxitos en las competencias más exigentes del fútbol, incluso alcanzando el subcampeonato del mundo.

Scaloni, un líder elegante y respetuoso que aportó un capítulo único a la historia de la Selección argentina.

Es un gesto a destacar el que los jugadores no hayan despreciado la medalla que representa haber sido protagonistas hasta el final y que significa al mismo tiempo un reconocimiento a los dignos ganadores. Cuántas de las poderosas selecciones que quedaron en el camino hubieran deseado estar en su lugar.

La medalla de plata cobra mucha más dimensión si se consideran las condiciones físicas en las que llegaron los muchachos para defender la Copa conquistada en Qatar. Los trabajosos triunfos que se fueron logrando en el camino a fuerza de orgullo y épica, los partidos que se extendieron hasta los 120 minutos y el día de menos respecto de la selección española para reponerse después de lo que fue la recordada semifinal frente a Inglaterra, engrandecen el esfuerzo de los deportistas que dejaron todo lo que tenían en el último partido ante el conjunto español, que demostró ser el mejor a lo largo del campeonato.

Recién sobre los últimos minutos, cuando el tiempo se agotaba, con diez hombres y con Nico Tagliafico en una pierna, pudimos llevar peligro al arco de enfrente, al borde de una hazaña que hubiera sido tan poética como injusta por los méritos que demostró el equipo rival. Pero esta vez no pudo ser, aun demostrando el coraje de los diezmados muchachos que habían logrado el alargue respaldados por las atajadas del Dibu.

El reconocimiento a la Selección por parte del pueblo argentino es absoluto, por lo logrado, por lo que dieron y lo que no pudieron, por las satisfacciones y por el modelo de gestión en equipo con claros objetivos, digno de imitar en otras esferas.

Una de las fotos del año: los jugadores de la Selección tomaron una sábana donde los hinchas habían pintado el mensaje "Las Malvinas son argentinas" y la convirtieron en una de las banderas más vistas del Mundial 2026. Las autoridades habían anticipado que no se podía ingresar al estadio con elementos que mostraran mensajes políticos.

Nuestras lágrimas también expresan la admisión de que viene una etapa de recambio de un plantel que será por siempre recordado, incluso por el capítulo especial de la bandera desplegada recordando que "Las Malvinas son argentinas". Y siendo conscientes de que nuestro querido Lionel Messi está dando sus últimas batallas con la camiseta argentina, si es que la de la final no fue el cierre. Se nos impone la realidad de los veintiún años en los que se ha mantenido en el primer nivel de la élite internacional.

Mientras comienza el tiempo de descuento para el próximo Mundial, y arranca otra etapa con nuevas caras, triunfos y derrotas, cómo no expresarle toda nuestra gratitud, tanto a esta Selección argentina como a su capitán. ¡Gracias por tanto!