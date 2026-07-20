Victoria Villarruel calificó de "lágrimas de ingleses piratas" a las críticas contra la Selección

La respuestas de la vicepresidenta al usuario provocador

Argentina cayó derrotada ante España por la mínima diferencia, 1-0, en la prórroga de la final de la Copa del Mundo disputada el domingo en Estados Unidos y las repercusiones irrumpieron en las redes sociales con mensajes de todo tipo.

El posteo que accionó la devolución de Victoria Villarruel no solo trató de “sucio” y “horrible” al equipo, sino que también habló de “repugnante nación” para referirse a la Argentina, luego de que jugadores del seleccionado nacional discutieran y se empujaran con sus rivales españoles tras la finalización del partido.

El usuario de X, Martin Edwards (@martinedwards72), escribió: “Equipo sucio y horrible que intenta intimidar y hacer trampa con la ayuda de @FIFAWorldCup. Las escenas después del silbato final demuestran a tu repugnante Nación. Las Malvinas nunca han sido de Argentina y nunca lo serán”.

Ante esta publicación de una persona que se presenta como "especialista en medios OOH y amante de la tecnología, la innovación y todo lo geek" donde se acusó al país de hacer trampa en el torneo y se puso en duda la soberanía de las islas Malvinas, la vicepresidenta Victoria Villarruel respondió con tono provocador, mostrándose en una foto tomando de una taza que decía: “Lágrimas de ingleses piratas”.