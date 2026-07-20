La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, cargó en las últimas horas contra un usuario de redes sociales que criticó al equipo argentino tras la derrota en la final del Mundial de Fútbol 2026, calificándolo de “sucio” y “horrible”.
Victoria Villarruel calificó de "lágrimas de ingleses piratas" a las críticas contra la Selección
La vicepresidenta Victoria Villarruel le respondió a un usuario de X que dijo que la Selección argentina fue "sucia y horrible"
La presidenta del Senado de la Nación no hizo esperar su respuesta y contestó con dureza y de forma provocativa a un usuario de la red social X.
Mientas tanto el gobierno nacional había descartado festejos y sólo organizó una recepción protocolar en Ezeiza para la vuelta de la Selección.
La respuestas de la vicepresidenta al usuario provocador
Argentina cayó derrotada ante España por la mínima diferencia, 1-0, en la prórroga de la final de la Copa del Mundo disputada el domingo en Estados Unidos y las repercusiones irrumpieron en las redes sociales con mensajes de todo tipo.
El posteo que accionó la devolución de Victoria Villarruel no solo trató de “sucio” y “horrible” al equipo, sino que también habló de “repugnante nación” para referirse a la Argentina, luego de que jugadores del seleccionado nacional discutieran y se empujaran con sus rivales españoles tras la finalización del partido.
El usuario de X, Martin Edwards (@martinedwards72), escribió: “Equipo sucio y horrible que intenta intimidar y hacer trampa con la ayuda de @FIFAWorldCup. Las escenas después del silbato final demuestran a tu repugnante Nación. Las Malvinas nunca han sido de Argentina y nunca lo serán”.
Ante esta publicación de una persona que se presenta como "especialista en medios OOH y amante de la tecnología, la innovación y todo lo geek" donde se acusó al país de hacer trampa en el torneo y se puso en duda la soberanía de las islas Malvinas, la vicepresidenta Victoria Villarruel respondió con tono provocador, mostrándose en una foto tomando de una taza que decía: “Lágrimas de ingleses piratas”.