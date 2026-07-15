Victoria Villarruel tensiona la previa de Argentina-Inglaterra al tildarlos de "piratas usurpadores"

"Jugamos contra los piratas usurpadores", dijo Victoria Villarruel.

La publicación cerró con un ferviente mensaje de aliento hacia el plantel de Lionel Scaloni: "¡Aguante Argentina! Porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro", concluyó Villarruel, desatando una ola de repercusiones en el arco político y en las redes sociales.

El fuerte contraste con las directrices del gobierno nacional

La firme declaración de la titular del Senado, Victoria Villarruel, se produce en un momento de particular sensibilidad regulatoria. Recientemente, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, ratificó que las normativas del comité organizador prohibían estrictamente el ingreso de insignias o banderas con reclamos de soberanía por considerarse de índole político.

Ante las consultas periodísticas sobre si las banderas alusivas a que las islas Malvinas son argentinas serían retenidas en los accesos de los estadios, la funcionaria de la cartera de Seguridad confirmó que cualquier elemento con ese tipo de contenido sería catalogado como provocación política o territorial, lo que impediría el acceso de los hinchas que los portaran.

La opinión de Victoria Villarruel marcó una visible discordancia con esta visión técnica y preventiva de las carteras de seguridad, exponiendo una nueva grieta discursiva dentro de la coalición respecto a cómo abordar la histórica causa de la soberanía de Malvinas en ámbitos deportivos de visibilidad mundial.

Las restricciones aplicadas al público argentino generaron de inmediato el rechazo de distintos referentes de la oposición, quienes salieron al cruce de las declaraciones de los voceros oficiales del gobierno nacional. Parlamentarios de diferentes sectores cuestionaron que se asocie la legítima reivindicación de soberanía sobre las islas con una mera provocación de carácter político.

"Prohibir el ingreso de la bandera de Malvinas es prohibir el ingreso de la bandera de Argentina", fustigó la diputada nacional Paula Penacca, quien además tildó de "vendepatrias" a quienes avalan las normativas internacionales en detrimento del sentimiento patriótico. Por su parte, el legislador de la Unión Cívica Radical, Pablo Juliano, también apuntó contra los funcionarios de la gestión de Javier Milei por la falta de una defensa más enérgica de los símbolos nacionales en el exterior.

El clima de expectativa nacional por la semifinal se completó con un particular pedido del exlegislador porteño Ramiro Marra, quien solicitó formalmente al Poder Ejecutivo declarar un asueto o feriado nacional para facilitar el acompañamiento de la ciudadanía al partido de la Selección. No obstante, la atención política principal quedó concentrada en la figura de Victoria Villarruel, cuya declaración reavivó el debate sobre los límites de la diplomacia y el sentimiento de soberanía en el deporte.