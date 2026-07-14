Según el vocero presidencial a Milei lo sacaron de contexto cuando dijo que admiraba a Thatcher

El presidente javier Milei ha elogiado a la ex primera ministra británica Margaret Thachter.

Qué dijo Milei sobre Thatcher

"Criticar a alguien por su nacionalidad o raza es muy intelectualmente precario. He escuchado muchos discursos de Margaret Thatcher. Ella era brillante. Entonces, ¿Cuál es el problema?", dijo Javier Milei hace poco más de dos años en una entrevista.

También expresó: "Hubo una guerra y a nosotros nos tocó perder. Eso no quiere decir que uno no pueda considerar que quienes estaban en frente eran personas que hacían bien su trabajo".

Ya antes la había elogiado durante la campaña presidencial al calificarla como "una gran líder. Y no solo admiro a Margaret Thatcher, lo admiro también a Ronald Reagan en Estados Unidos. Y admiro profundamente a Winston Churchill. ¿Y cuál es el problema?".