El vocero presidencial, Adrián Ravier, dijo que el presidente Javier Milei fue sacado de contexto cuando tuvo expresiones de elogios sobre la ex primera ministra británica Margaret Thatcher y aclaró: “Valora su plan de estabilización”. El funcionario se refirió a este tema a 24 horas del partido del Mundial que enfrentará a Argentina con Inglaterra.
Según el vocero presidencial a Milei lo sacaron de contexto cuando dijo que admiraba a Thatcher
Para Adrián Ravier lo que Milei admira de la ex primera ministra británica Margaret Thatcher "es cómo bajó la inflación y algo de de su ideología"
“Las palabras del presidente creo que fueron sacadas de contexto. Lo que él valora en Margaret Thatcher tiene que ver con el plan de estabilización, la baja en la inflación y alguna parte de su ideología económica”, aclaró en conferencia de prensa.
Luego, Ravier resaltó: “Esto no invalida el hecho de que el presidente Milei, con mucho liderazgo, esté tratando de recuperar las Malvinas todos los días. El canciller Pablo Quirno lo manifiesta de manera permanente”.
Qué dijo Milei sobre Thatcher
"Criticar a alguien por su nacionalidad o raza es muy intelectualmente precario. He escuchado muchos discursos de Margaret Thatcher. Ella era brillante. Entonces, ¿Cuál es el problema?", dijo Javier Milei hace poco más de dos años en una entrevista.
También expresó: "Hubo una guerra y a nosotros nos tocó perder. Eso no quiere decir que uno no pueda considerar que quienes estaban en frente eran personas que hacían bien su trabajo".
Ya antes la había elogiado durante la campaña presidencial al calificarla como "una gran líder. Y no solo admiro a Margaret Thatcher, lo admiro también a Ronald Reagan en Estados Unidos. Y admiro profundamente a Winston Churchill. ¿Y cuál es el problema?".
En pocas palabras
- Adrián Ravier: El vocero presidencial aclaró que los elogios de Milei a Margaret Thatcher fueron sacados de contexto.
- Valoración presidencial: Según Ravier, Milei admira el plan de estabilización de Thatcher y su baja de inflación.
- Postura argentina: El vocero afirmó que Milei busca recuperar las Malvinas