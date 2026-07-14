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Mundial 2026

La probable formación de la Selección argentina para enfrentar a Inglaterra por la semifinal

La Selección argentina se entrenó este martes en Atlanta, Estados Unidos de cara a la semifinal del Mundial 2026 ante Inglaterra.

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
De Paul, Molina, Lo Celso y Licha Martínez están en el entrenamiento de la Selección argentina.

De Paul, Molina, Lo Celso y Licha Martínez están en el entrenamiento de la Selección argentina.

La Selección argentina practicó este martes en Atlanta, Estados Unidos de cara a la semifinal del Mundial 2026 ante Inglaterra, que se jugará este miércoles a las 16 de nuestro país. El DT albiceleste, Lionel Scaloni, tendría pensado sorprender con una variante en la mitad de la cancha.

El volante Rodrigo de Paul, quien cumple un muy flojo Mundial, podría salir del equipo titular de la Selección argentina. Es un símbolo del elenco nacional, pero el equipo no hace pie en esa zona.

Scaloni har&iacute;a un cambio en la Selecci&oacute;n argentina.

Scaloni haría un cambio en la Selección argentina.

En su lugar suenan dos nombres, se trata de Nicolás González y Giuliano Simeone, dos jugadores con características muy similares, ya que poseen una gran velocidad y mucha voluntad para colaborar en la marca, que es lo que necesita el elenco nacional.

Nico González fue la primera opción de cambio para Scaloni en esta Copa del Mundo, ya que ingresó desde el banco de suplentes contra Argelia, Austria, Cabo Verde, Egipto y Suiza.

Además existió la chance hasta último momento de que González jugara desde el inicio en el enfrentamiento con Egipto, por los octavos de final.

Simeone jugó poco en este Mundial. El volante ofensivo de 23 años solo sumó minutos ante Jordania (donde fue titular), en el cierre de la fase de grupos, donde Scaloni puso suplentes ya que la Albiceleste se había adjudicado el primer puesto.

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¿Nico González será titular en la Selección argentina?.

El resto del equipo sería el mismo que frente a Egipto y Suiza. Se mantendría Nahuel Molina en el lateral derecho a pesar de sus altibajos y jugaría en la delantera Julián Álvarez, quien viene de hacerle un gran gol a Suiza.

La probable formación de la Selección argentina vs. Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; De Paul o González o Simeone, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez.

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