La probable formación de la Selección argentina para enfrentar a Inglaterra por la semifinal

Nico González fue la primera opción de cambio para Scaloni en esta Copa del Mundo, ya que ingresó desde el banco de suplentes contra Argelia, Austria, Cabo Verde, Egipto y Suiza.

Además existió la chance hasta último momento de que González jugara desde el inicio en el enfrentamiento con Egipto, por los octavos de final.

Simeone jugó poco en este Mundial. El volante ofensivo de 23 años solo sumó minutos ante Jordania (donde fue titular), en el cierre de la fase de grupos, donde Scaloni puso suplentes ya que la Albiceleste se había adjudicado el primer puesto.

¿Nico González será titular en la Selección argentina?.

El resto del equipo sería el mismo que frente a Egipto y Suiza. Se mantendría Nahuel Molina en el lateral derecho a pesar de sus altibajos y jugaría en la delantera Julián Álvarez, quien viene de hacerle un gran gol a Suiza.

La probable formación de la Selección argentina vs. Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; De Paul o González o Simeone, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez.