Enzo Pérez está de regreso en el Deportivo Maipú: "Mi decisión era terminar acá en Mendoza, en el club"

A poco menos de 24 años de su debut en Primera División del Deportivo Maipú con solo 16 años, Enzo Pérez volvió al Cruzado y tuvo su presentación en el Hotel Splendor del complejo Arena Maipú.
A poco menos de 24 años de su debut en Primera División con solo 16 años, Enzo Pérez volvió al Deportivo Maipú y tuvo su presentación en el Hotel Splendor
A poco menos de 24 años de su debut en Primera División del Deportivo Maipú con solo 16 años, Enzo Pérez volvió al Cruzado y tuvo su presentación en el Hotel Splendor del complejo Arena Maipú.
Con 40 años, el futbolista más trascendente de la historia de Mendoza vuelve a jugar en la provincia y la convocatoria de la conferencia de prensa fue acorde a la gran expectativa que se ha generado alrededor del regreso de quien jugó los mundiales de 2014 y 2018 con la Selección argentina.
"Para nosotros como club es un momento muy importante porque realmente la vuelta de Enzo es un sueño, para el club, para el socio, para el hincha, sé que también para su familia, justamente he hablado con Carlitos y con Pía, su hija, la verdad es que están todos muy contentos y bueno, darle la bienvenida oficialmente a Enzo y bueno, vamos a trabajar para que el club esté a la altura de una persona tan importante y un jugador tan importante en la historia del fútbol argentino", dijo el presidente Hernán Sperdutti.
Luego, en el mismo tono, el dirigente Gabriel Viglianti reconoció: "La llegada de Enzo claramente nos jerarquiza y nos exige, no solamente a los compañeros, sino a las personas que trabajan, a nosotros como dirigentes, al cuerpo técnico. Entonces, que tengamos la posibilidad de que Enzo vuelva a su provincia, a su ciudad, es un orgullo para todos nosotros y nos motiva, motiva a toda la gente que está alrededor porque exige su trayectoria que soñemos con cosas importantes. Es una noticia muy linda para la gente de Mendoza más que solamente para Maipú".
Tras defender los colores de Godoy Cruz, Estudiantes de La Plata, Benfica de Portugal, Valencia de España, River Plate y Argentinos Juniors, y de ganar 20 títulos, Enzo cumplió su promesa y volverá a jugar en el Cruzado
Respecto de sus primeras horas como jugador del Cruzado reveló: "Estuvimos hablando con Mariano (Echeverría) de cómo me sentía, cómo venía entrenando, porque bueno, ellos vienen jugando. Yo justamente había iniciado hace 3 semanas una pretemporada, entonces estoy un poco a contratiempo. Después, a nivel futbolístico y adonde uno puede sumarse dentro del equipo, lo va a decidir Mariano, donde yo pueda servirle y ser útil al equipo".
Sobre la posibilidad de jugar el viernes ante San Martín de Tucumán, reconoció "El equipo viene rindiendo muy bien, sacando muy buenos resultados, los chicos vienen haciendo grandes partidos, tanto de local como de visitante. Después, obviamente, uno está predispuesto y uno tiene las ganas de estar el viernes, después la decisión final la va a tener el técnico como tiene que ser".
"Creo que a uno lo tiene que recordar como una buena persona, como un chico respetuoso, como un chico humilde y que no se olvida de su origen".
"Mi decisión era terminar acá en Mendoza, en el club, en Maipú. Quería terminar cerca de los míos, cerca de mi viejo, de mis hermanos, de mis sobrinos, de mis tíos, primos, bueno, toda la gente que a uno lo rodea".
El futuro y posibles refuerzos: "Ojalá que los que podamos llamar o mandar un mensajito o algo, seguramente van a contestar, vamos a meter un poquito de presión, pero bueno, sabiendo a dónde vienen con el crecimiento que va a tener el club"
El mensaje a la gente: "Sabemos el esfuerzo que hace la gente en el día a día, de acompañar al club, y de lo que viene acompañando, pero bueno, así como hablamos del crecimiento que nosotros le podemos dar a nivel futbolístico, a nivel dirigencial, también necesitamos apoyo de la gente, que seguramente lo vamos a tener. Ojalá que esté un poco mejor la situación para que la gente se acerque cada vez más a la cancha, que se hagan socios, y que el crecimiento del club sea de la mano de todos, cuerpo técnico, jugadores, dirigentes, y obviamente de la gente que es lo principal".
"El club no es solamente mío, sino que significa mucho a nivel familiar, porque soy de Mendoza, he nacido acá, he hecho casi todas las divisiones inferiores, he debutado en Primera, y más allá que me he ido desde chico, siempre estuvo esa cercanía, ese ida y vuelta, cuando he tenido la posibilidad de ir a la cancha, y también en algunas ocasiones cde acompañarlos en Buenos Aires", dijo con un dejo de emoción Enzo Pérez.
"De lo que me acuerdo cuando era chico, obviamente del debut, de las vivencias que tuve de chico acá en el club, y las cosas que hemos pasado en la niñez, que hoy obviamente al pisar de vuelta al predio, ir a la cancha o recorrer un poco el departamento, me vuelve toda esa nostalgia, así es que es tratar de vivir todo lo que he vivido desde chico y recordarlo con un par más de años, pero bueno, eso es lindo", asumió.