Enzo Pérez está de regreso en el Deportivo Maipú: "Mi decisión era terminar acá en Mendoza, en el club"

La 8 de Enzo. Foto: Axel Lloret/UNO

Luego, en el mismo tono, el dirigente Gabriel Viglianti reconoció: "La llegada de Enzo claramente nos jerarquiza y nos exige, no solamente a los compañeros, sino a las personas que trabajan, a nosotros como dirigentes, al cuerpo técnico. Entonces, que tengamos la posibilidad de que Enzo vuelva a su provincia, a su ciudad, es un orgullo para todos nosotros y nos motiva, motiva a toda la gente que está alrededor porque exige su trayectoria que soñemos con cosas importantes. Es una noticia muy linda para la gente de Mendoza más que solamente para Maipú".

La emoción de Miriam, la madre de Enzo

Enzo Pérez está de regreso en el Deportivo Maipú

Tras defender los colores de Godoy Cruz, Estudiantes de La Plata, Benfica de Portugal, Valencia de España, River Plate y Argentinos Juniors, y de ganar 20 títulos, Enzo cumplió su promesa y volverá a jugar en el Cruzado

Pérez tiene 20 títulos ganados en su carrera. Foto: Axel Lloret/UNO

Respecto de sus primeras horas como jugador del Cruzado reveló: "Estuvimos hablando con Mariano (Echeverría) de cómo me sentía, cómo venía entrenando, porque bueno, ellos vienen jugando. Yo justamente había iniciado hace 3 semanas una pretemporada, entonces estoy un poco a contratiempo. Después, a nivel futbolístico y adonde uno puede sumarse dentro del equipo, lo va a decidir Mariano, donde yo pueda servirle y ser útil al equipo".

Sobre la posibilidad de jugar el viernes ante San Martín de Tucumán, reconoció "El equipo viene rindiendo muy bien, sacando muy buenos resultados, los chicos vienen haciendo grandes partidos, tanto de local como de visitante. Después, obviamente, uno está predispuesto y uno tiene las ganas de estar el viernes, después la decisión final la va a tener el técnico como tiene que ser".

Cortitas de Enzo Pérez en su regreso al Deportivo Maipú

"Creo que a uno lo tiene que recordar como una buena persona, como un chico respetuoso, como un chico humilde y que no se olvida de su origen".

"Mi decisión era terminar acá en Mendoza, en el club, en Maipú. Quería terminar cerca de los míos, cerca de mi viejo, de mis hermanos, de mis sobrinos, de mis tíos, primos, bueno, toda la gente que a uno lo rodea".

El futuro y posibles refuerzos: "Ojalá que los que podamos llamar o mandar un mensajito o algo, seguramente van a contestar, vamos a meter un poquito de presión, pero bueno, sabiendo a dónde vienen con el crecimiento que va a tener el club"

La familia Pérez estuvo en la presentación. Foto: Axel Lloret/UNO

El mensaje a la gente: "Sabemos el esfuerzo que hace la gente en el día a día, de acompañar al club, y de lo que viene acompañando, pero bueno, así como hablamos del crecimiento que nosotros le podemos dar a nivel futbolístico, a nivel dirigencial, también necesitamos apoyo de la gente, que seguramente lo vamos a tener. Ojalá que esté un poco mejor la situación para que la gente se acerque cada vez más a la cancha, que se hagan socios, y que el crecimiento del club sea de la mano de todos, cuerpo técnico, jugadores, dirigentes, y obviamente de la gente que es lo principal".

Qué significa el Deportivo Maipú para Enzo Pérez

"El club no es solamente mío, sino que significa mucho a nivel familiar, porque soy de Mendoza, he nacido acá, he hecho casi todas las divisiones inferiores, he debutado en Primera, y más allá que me he ido desde chico, siempre estuvo esa cercanía, ese ida y vuelta, cuando he tenido la posibilidad de ir a la cancha, y también en algunas ocasiones cde acompañarlos en Buenos Aires", dijo con un dejo de emoción Enzo Pérez.

Enzo debutaría el viernes en el Omar Higinio Sperdutti. Foto: Axel Lloret/UNO

"De lo que me acuerdo cuando era chico, obviamente del debut, de las vivencias que tuve de chico acá en el club, y las cosas que hemos pasado en la niñez, que hoy obviamente al pisar de vuelta al predio, ir a la cancha o recorrer un poco el departamento, me vuelve toda esa nostalgia, así es que es tratar de vivir todo lo que he vivido desde chico y recordarlo con un par más de años, pero bueno, eso es lindo", asumió.