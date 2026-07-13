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Oficial: Paulo Dybala renovó contrato con la Roma y se esfumó el sueño de Boca

Paulo Dybala renovó contrato con la Roma y Boca deberá esperar un tiempo más para convencer al cordobés de vestir la camiseta azul y oro

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Paulo Dyabala le dijo que no a Boca y renovó contrato con la Roma. 

Paulo Dyabala le dijo que no a Boca y renovó contrato con la Roma. 

Después de coquetear con un traspaso a Boca, finalmente Paulo Dybala renovó contrato con la Roma y el sueño de los hinchas Xeneizes tendrá que esperar. La ilusión de ver a La Joya junto a Leandro Paredes, dos campeones del Mundo, con la camiseta azul y oro no sucederá esta temporada.

Dybala aceptó extender su vínculo luego de varias idas y vueltas con el elenco italiano.

Paulo Dybala renov&oacute; contrato con la Roma.

Paulo Dybala renovó contrato con la Roma.

Fin del sueño Xeneize de Paulo Dybala a Boca

El cordobés de 32 años le puso punto final a la ilusión azul y oro de vestir la camiseta esta temporada y firmó la extensión de su vínculo con la Roma hasta junio de 2027.

El club italiano hizo oficial la renovación este lunes, luego de terminar de acordar con el futbolista los detalles de su contrato. Esto punto demoró dado que en la Roma necesitaban cumplir con el balance financiero. El nuevo vínculo incluye una rebaja salarial y no tendrá la opción de renovación automática por un año más. Se estima que Dybala pasará de ganar pasará de ganar 7,5 millones de euros a poco más de 3.000.000.

Dybala acumula cuatro temporadas con la Roma pero esta temporada jugará por primera vez la Champions League con el club.

El último acercamiento que el cordobés tuvo con Boca fue por medio de Rodolfo Arruabarena quien le llamó para comunicarle su proyecto y contarle el lugar que tendría en el plantel. El sueño bostero no podrá cumplirse y habrá que esperar todavía un tiempo más para ver si La Joya por fin vestirá la casaca Xeneize.

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