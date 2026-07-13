Oficial: Paulo Dybala renovó contrato con la Roma y se esfumó el sueño de Boca

El club italiano hizo oficial la renovación este lunes, luego de terminar de acordar con el futbolista los detalles de su contrato. Esto punto demoró dado que en la Roma necesitaban cumplir con el balance financiero. El nuevo vínculo incluye una rebaja salarial y no tendrá la opción de renovación automática por un año más. Se estima que Dybala pasará de ganar pasará de ganar 7,5 millones de euros a poco más de 3.000.000.

Dybala acumula cuatro temporadas con la Roma pero esta temporada jugará por primera vez la Champions League con el club.

El último acercamiento que el cordobés tuvo con Boca fue por medio de Rodolfo Arruabarena quien le llamó para comunicarle su proyecto y contarle el lugar que tendría en el plantel. El sueño bostero no podrá cumplirse y habrá que esperar todavía un tiempo más para ver si La Joya por fin vestirá la casaca Xeneize.