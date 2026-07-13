"Invierno Re Copado" sigue con las mejores propuestas para divertirse en vacaciones

Todas las propuestas son gratuitas y se desarrollan en carpas circenses instaladas en diferentes espacios verdes, así como en el Centro Cultural Pascual Lauriente, la Biblioteca Pública Municipal Almafuerte y Salas de Arte Libertad. Además, cada jornada se completa con juegos y actividades recreativas guiadas por los profesores de la Dirección de Educación y Deportes del Municipio.

Un detalle importante. El miércoles 15 de julio apoyamos a la Selección Argentina. Ese día suspendemos las actividades de Invierno Recopado.