"Invierno Re Copado" sigue con las mejores propuestas para divertirse en vacaciones

Hasta el 18 de julio, la Municipalidad de Guaymallén tiene un cronograma repleto de actividades para que las familias del departamento disfruten en vacaciones. “Invierno Re Copado” propone circo, obras de teatro, malabares, payasos, shows de magia y títeres, a cargo de elencos y artistas locales.
Todas las propuestas son gratuitas y se desarrollan en carpas circenses instaladas en diferentes espacios verdes, así como en el Centro Cultural Pascual Lauriente, la Biblioteca Pública Municipal Almafuerte y Salas de Arte Libertad. Además, cada jornada se completa con juegos y actividades recreativas guiadas por los profesores de la Dirección de Educación y Deportes del Municipio.
Un detalle importante. El miércoles 15 de julio apoyamos a la Selección Argentina. Ese día suspendemos las actividades de Invierno Recopado.
Cronograma de la segunda semana de vacaciones:
Plaza Carlos Pasetti (Quintana y Murialdo, Villa Nueva)
Lunes 13 de julio
- 14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
- 15:30h: "Re re re" - Títeres del Azulejo
- 16:10h: Juegos y actividades deportivas
- 17h: "Cuenta que te cuenta, Princesa a la Pimienta" - Macanudo Teatro
Martes 14 de julio
- 14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
- 15:30h: "Las locuras de Ludiem" - Mago Ludiem
- 16:10h: Juegos y actividades deportivas
- 17h: Café Electrik - Circo
Club Unión (Calle Nueva N° 7 y Severo del Castillo, Puente de Hierro)
Lunes 13 de julio
- 14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
- 15:30h: "Clásicos del Rock Argentino" - Títeres Banda Espuma
- 16:10h: Juegos y actividades deportivas
- 17h: Café Electrik - Circo
Martes 14 de julio
- 14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
- 15:30h: "Clásicos del circo" - Porotita y Tatán
- 16:10h: Juegos y actividades deportivas
- 17h: "Una aventura intergaláctica" - Circo Nebular
Plaza Barrio Municipal (El Sauce)
Jueves 16 de julio
- 14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
- 15:30h: "Brilla brujo zip, zap, zoom" - Mago Augusto “The Looper”
- 16:10h: Juegos y actividades deportivas
- 17h: Café Electrik - Circo
Viernes 17 de julio
- 14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
- 15:30h: "Clásicos del circo" - Porotita y Tatán
- 16:10h: Juegos y actividades deportivas
- 17h: "Clasiclown" - Telares Teatro
Sábado 18 de julio
- 14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
- 15:30h: “La Magia de la Música”- Radio Aventura
- 16.10h: Juegos y actividades deportivas
- 17h: "Cuenta que te cuenta, Princesa a la Pimienta" - Macanudo Teatro
Unión Vecinal Kilómetro 8 (Silvano Rodríguez 652, distrito Kilómetro 8)
Jueves 16 de julio
- 14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
- 15:30h: "La magia y la risa en una valija" - Garabato Circo
- 16:10h: Juegos y actividades deportivas
- 17h: "¡Que vuelva el circo!" - Compañía Flip
Viernes 17 de julio
- 14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
- 15:30h: "Las locuras de Ludiem" - Mago Ludiem
- 16:10h: Juegos y actividades deportivas
- 17h: "Cuenta que te cuenta, Princesa a la Pimienta" - Macanudo Teatro
Sábado 18 de julio
- 14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
- 15:30h: "Re re re" - Títeres del Azulejo
- 16:10h: Juegos y actividades deportivas
- 17h: “Evolushow” - Circus Magenta
Centro Cultural Pascual Lauriente (Bandera de los Andes 8956, Rodeo de la Cruz)
- Jueves 16 de julio, 16h: "El viajero de los cuentos" - El Resorte Teatro
- Viernes 17 de julio, 16h: “La Magia de la Música”- Radio Aventura
- Sábado 18 de julio, 16h: "Colores de mi pueblo" - Telares Teatro
Biblioteca Pública Municipal Almafuerte (Libertad 710, Villa Nueva)
- Lunes 13 de julio, 15:30h: “Historias iluminadas... el cuarto oscuro de los libros” - EDELIJ
- Martes 14 de julio, 15:30h: "Flor que vuela" – EDELIJ
Salas de Arte Libertad (Libertad 466, Villa Nueva)
- Viernes 17 de julio, 16h: "La magia y la risa en una valija" - Garabato Circo