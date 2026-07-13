A caballo, jinetes emboscaron y atacaron a deportistas con boleadoras y rebencazos: "Jamás lo vi en mi vida"

Tenía que ser una competencia deportiva tranquila, pero terminó de la peor manera. Es que el último domingo, la tradicional carrera de trail Doble Apolo, desarrollada en la zona de Paso Córdoba, General Roca, provincia de Río Negro, se convirtió en el escenario de un grave y escandaloso episodio de violencia hasta con caballos como protagonistas.
Apenas iniciado el circuito, un grupo de personas a caballo irrumpió en el trayecto, bloqueó el paso de los atletas y comenzó a agredirlos, exigiéndoles dinero para poder avanzar.
El ataque quedó registrado en videos que se viralizaron rápidamente en las redes sociales, despertando la indignación de organizadores, vecinos y deportistas de todo el país. Y por supuesto, todo tipo de comentarios. "Esto jamás lo vi en mi vida y espero no verlo más", relató con angustia en sus redes un testigo que trabajaba como camera runner de la prueba, detallando que la agresión ocurrió en el kilómetro 2 de la ruta.
La organización de la carrera llevará el caso a la Justicia
El repudio de la comunidad fue inmediato ante una reacción que muchos calificaron en las redes como "injustificada y de bárbaros". Ante la gravedad de lo ocurrido, desde la organización de la Doble Apolo confirmaron que este lunes presentarán una denuncia formal junto a corredores afectados y funcionarios municipales.
"Tenemos los permisos de Vialidad Rionegrina y del Municipio, pagamos el permiso del Área Protegida y los adicionales de la Policía. Tenemos todo en regla", aseguraron de forma contundente los organizadores en diálogo con LM Cipolletti.
Según explicaron, la competencia se realiza con éxito desde hace 18 años en la región. Si bien admitieron que en ediciones anteriores habían recibido amenazas previas al evento, advirtieron con preocupación que esta vez los agresores "fueron más allá".
La denuncia busca identificar a los responsables de la emboscada a caballo, en un hecho que vuelve a poner el foco sobre la seguridad en las competencias al aire libre.