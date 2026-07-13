A caballo, jinetes emboscaron y atacaron a deportistas con boleadoras y rebencazos: "Jamás lo vi en mi vida"

Con boleadoras y rebenques, el grupo de personas a caballo atacó con furia a los deportistas. Foto: captura de video

La organización de la carrera llevará el caso a la Justicia

El repudio de la comunidad fue inmediato ante una reacción que muchos calificaron en las redes como "injustificada y de bárbaros". Ante la gravedad de lo ocurrido, desde la organización de la Doble Apolo confirmaron que este lunes presentarán una denuncia formal junto a corredores afectados y funcionarios municipales.

"Tenemos los permisos de Vialidad Rionegrina y del Municipio, pagamos el permiso del Área Protegida y los adicionales de la Policía. Tenemos todo en regla", aseguraron de forma contundente los organizadores en diálogo con LM Cipolletti.

Según explicaron, la competencia se realiza con éxito desde hace 18 años en la región. Si bien admitieron que en ediciones anteriores habían recibido amenazas previas al evento, advirtieron con preocupación que esta vez los agresores "fueron más allá".

La denuncia busca identificar a los responsables de la emboscada a caballo, en un hecho que vuelve a poner el foco sobre la seguridad en las competencias al aire libre.