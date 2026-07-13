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Feriados 2026: cuándo es el próximo fin de semana largo tras el reciente descanso XXL

Pasó el Día de la Independencia y se ve en el horizonte un nuevo feriado en el calendario 2026, para formar otro fin de semana largo

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
El calendario de feriados 2026 tendrá su próximo fin de semana largo a mediados de agosto.

El calendario de feriados 2026 tendrá su próximo fin de semana largo a mediados de agosto.

Acaba de finalizar el fin de semana extra largo en la Argentina, que incluyó el Día de la Independencia y un día no laborable con fines turísticos. Ahora, muchos se preguntan cuándo será el nuevo feriado y si alcanza a formar un fin de semana largo.

El calendario de feriados 2026 en la Argentina aún tiene muchos feriados hasta fin de año y varios fines de semana ideales para descansar o viajar.

Luego de las vacaciones de invierno, en el horizonte ya se ve un nuevo feriado, que por suerte formará un fin de semana largo de tres días.

Feriados 2026: cuándo es el próximo fin de semana largo

Luego del fin de semana XXL comprendido entre el jueves 9 de julio y domingo 12, ahora se viene el mes que viene el feriado del 17 de agosto.

Ese feriado (Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín) cae día lunes y cerrará el fin de semana largo, junto al sábado 15 y domingo 16.

Feriados que quedan en el 2026

Agosto

  • Lunes 17: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín (trasladable)

Septiembre

  • Sin feriados nacionales

Octubre

  • Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladable)

Noviembre

  • Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (trasladable del 20/11)

Diciembre

  • Lunes 7: Día no laborable con fines turísticos
  • Martes 8: Inmaculada Concepción de María (inamovible)
  • Viernes 25: Navidad (inamovible)

Fines de semana largos confirmados para el resto de 2026

  • 15 al 17 de agosto: San Martín (3 días).
  • 10 al 12 de octubre: Diversidad Cultural (3 días).
  • 21 al 23 de noviembre: Soberanía Nacional (3 días).
  • 5 al 8 de diciembre: Inmaculada Concepción + día no laborable (4 días).
  • 25 al 27 de diciembre: Navidad (3 días).

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