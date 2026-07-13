Feriados 2026: cuándo es el próximo fin de semana largo tras el reciente descanso XXL

Acaba de finalizar el fin de semana extra largo en la Argentina, que incluyó el Día de la Independencia y un día no laborable con fines turísticos. Ahora, muchos se preguntan cuándo será el nuevo feriado y si alcanza a formar un fin de semana largo.
El calendario de feriados 2026 en la Argentina aún tiene muchos feriados hasta fin de año y varios fines de semana ideales para descansar o viajar.
Luego de las vacaciones de invierno, en el horizonte ya se ve un nuevo feriado, que por suerte formará un fin de semana largo de tres días.
Feriados 2026: cuándo es el próximo fin de semana largo
Luego del fin de semana XXL comprendido entre el jueves 9 de julio y domingo 12, ahora se viene el mes que viene el feriado del 17 de agosto.
Ese feriado (Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín) cae día lunes y cerrará el fin de semana largo, junto al sábado 15 y domingo 16.
Feriados que quedan en el 2026
Agosto
- Lunes 17: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín (trasladable)
Septiembre
- Sin feriados nacionales
Octubre
- Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladable)
Noviembre
- Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (trasladable del 20/11)
Diciembre
- Lunes 7: Día no laborable con fines turísticos
- Martes 8: Inmaculada Concepción de María (inamovible)
- Viernes 25: Navidad (inamovible)
Fines de semana largos confirmados para el resto de 2026
- 15 al 17 de agosto: San Martín (3 días).
- 10 al 12 de octubre: Diversidad Cultural (3 días).
- 21 al 23 de noviembre: Soberanía Nacional (3 días).
- 5 al 8 de diciembre: Inmaculada Concepción + día no laborable (4 días).
- 25 al 27 de diciembre: Navidad (3 días).