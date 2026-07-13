Un nuevo descubrimiento en las arenas de Egipto sorprende a los arqueólogos

Hisham Elleithy, secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades, señaló que en el lugar encontraron las inscripciones que identifican al dueño de la tumba como "Paser", mientras que los relieves de las paredes tentativamente datan la estructura al periodo del Nuevo Reino (1550 a. C.-1069 a. C.).

El próximo paso es que el propio equipo arqueológico que realizó el descubrimiento sea el que lleve a cabo una documentación y análisis integrales para identificar a aquellos sepultados en el sitio y reconstruir sus historias, con el fin de ubicar la tumba dentro de un contexto histórico y cultural más amplio.

El descubrimiento data de una tumba faraónica de 1500 años antes de Cristo.

Cómo es la tumba del faraón encontrada en Egipto

Mohamed Abdel-Badie, líder del Sector de Antigüedades Egipcias en el Consejo Supremo de Antigüedades, afirmó que el diseño de la tumba se compone de un patio exterior, una capilla rocosa invertida en forma de T y varias cámaras funerarias subterráneas.

En cuanto al patio exterior, este se mantiene bien conservado e incluye una mastaba de ladrillos de barro con un nicho central para una estela funeraria y una escalera flanqueada por rampas que dirigen hacia la entrada principal de la tumba.

Pero las decoraciones de la pared también dicen mucho, ya que contienen el nombre de Paser y están parcialmente ocultas por una delgada capa de escombros, comentó Abdel-Badie. El funcionario añadió que las secciones ya excavadas revelan complejas pinturas coloridas, que representan al difundo rindiendo homenaje a los dioses en los santuarios. Incluso también lo muestran junto a su esposa.

Este descubrimiento realizado en Egipto también dice otra cosa, y es que a pesar de los años, la Antigua Egipto aún guarda muchos tesoros arqueológicos por encontrar.