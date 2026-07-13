Un impresionante descubrimiento fue anunciado este domingo en Egipto durante unas excavaciones arqueológicas en la ribera occidental de Luxor. Allí se halló una tumba faraónica, confirmó el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto.
Un nuevo descubrimiento en las arenas de Egipto sorprende a los arqueólogos
Un descubrimiento en Egipto fue anunciado este domingo. Se trata de una tumba faráonica que data de antes de la existencia de Jesus
Según el comunicado dado a conocer, el descubrimiento fue hecho por una misión arqueológica de Países Bajos que trabaja dentro de la Necrópolis de Tebas.
De qué se trata el nuevo descubrimiento en Egipto
Por lo que se ha logrado saber, en la tumba faraónica se logró encontrar la identidad del faraón e incluso estaba todo muy bien documentado por los antiguos egipcios.
Hisham Elleithy, secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades, señaló que en el lugar encontraron las inscripciones que identifican al dueño de la tumba como "Paser", mientras que los relieves de las paredes tentativamente datan la estructura al periodo del Nuevo Reino (1550 a. C.-1069 a. C.).
El próximo paso es que el propio equipo arqueológico que realizó el descubrimiento sea el que lleve a cabo una documentación y análisis integrales para identificar a aquellos sepultados en el sitio y reconstruir sus historias, con el fin de ubicar la tumba dentro de un contexto histórico y cultural más amplio.
Cómo es la tumba del faraón encontrada en Egipto
Mohamed Abdel-Badie, líder del Sector de Antigüedades Egipcias en el Consejo Supremo de Antigüedades, afirmó que el diseño de la tumba se compone de un patio exterior, una capilla rocosa invertida en forma de T y varias cámaras funerarias subterráneas.
En cuanto al patio exterior, este se mantiene bien conservado e incluye una mastaba de ladrillos de barro con un nicho central para una estela funeraria y una escalera flanqueada por rampas que dirigen hacia la entrada principal de la tumba.
Pero las decoraciones de la pared también dicen mucho, ya que contienen el nombre de Paser y están parcialmente ocultas por una delgada capa de escombros, comentó Abdel-Badie. El funcionario añadió que las secciones ya excavadas revelan complejas pinturas coloridas, que representan al difundo rindiendo homenaje a los dioses en los santuarios. Incluso también lo muestran junto a su esposa.
Este descubrimiento realizado en Egipto también dice otra cosa, y es que a pesar de los años, la Antigua Egipto aún guarda muchos tesoros arqueológicos por encontrar.