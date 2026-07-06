Egipto, la tierra de los faraones y un destino de viaje soñado: cuánto cuesta viajar y qué opciones ofrece para el turismo

Egipto es un país de África con mucha historia.

Egipto es famoso y reconocido por su rica historia antigua y moderna. En el Egipto antiguo existieron los faraones, época en que se construyeron las famosas pirámides de Giza y la Esfinge. Nombres conocidos forman parte de esta etapa, como Tutankamón, Ramsés y Akhenatón, así como las historias de momias y conquistadores.

La tierra de los faraones y la historia antigua: ¿cuánto cuesta viajar a Egipto?

Desde Argentina, un viaje a Egipto se puede planificar de diferentes formas: de manera individual como parte de un recorrido independiente, o se puede realizar un viaje en contingente como parte de un paquete de turismo.

Los vuelos solos a Egipto cuestan entre USD 1.200 y USD 2.500, dependiendo de las escalas y la anticipación con que se saquen. Suele ser más accesible viajar en mayo.

Los paquetes turísticos de viaje cuestan entre USD 2.500 y USD 3.500 por persona, lo cual incluye vuelos, hoteles, guías, excursiones y algunas comidas en un total de 9 días. Esto siempre varía de acuerdo a las necesidades del pasajero, el tipo de viaje, la cotización de la moneda y la temporada de viaje.

Algunos paquetes de viaje de menos días pueden costar menos, unos USD 1.300, pero no incluyen los vuelos; por eso siempre hay que leer con atención.

Los paquetes de viaje varían por cantidad de días y excursiones que incluyen.

Este país es un destino de viaje ideal para los amantes de la historia antigua. No solo se pueden visitar las pirámides en El Cairo; Egipto también ofrece museos, cruceros por el Nilo, exploraciones en el Valle de los Reyes, templos y buceos por el mar Rojo.