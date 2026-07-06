Egipto, la tierra de los faraones y un destino de viaje soñado: cuánto cuesta viajar y qué opciones ofrece para el turismo

Argentina se enfrenta a Egipto el próximo martes, pasado el mediodía. Además de ser del país rival en octavos de final en el Mundial 2026, este territorio ofrece diferentes opciones de viaje para el turismo, una amplia carta de gastronomía, visitas, antigüedades e historia. Dónde queda Egipto, cuánto cuesta viajar a este país y qué ofrece para el turismo.
Historia, ubicación y curiosidades sobre Egipto
Egipto es un país con más de 5000 años de historia. Está ubicado en el noroeste de África, aunque tiene una conexión con la península de Sinaí que lo une directamente con Asia.
Egipto limita naturalmente con el mar Mediterráneo al norte, al este con el mar Rojo, al oeste con Libia y al sur con Sudán. La mayor parte de la población vive concentrada a orillas del río Nilo, siendo una de las zonas más fértiles del país. Casi todo el territorio forma parte del reconocido desierto del Sáhara.
Egipto es famoso y reconocido por su rica historia antigua y moderna. En el Egipto antiguo existieron los faraones, época en que se construyeron las famosas pirámides de Giza y la Esfinge. Nombres conocidos forman parte de esta etapa, como Tutankamón, Ramsés y Akhenatón, así como las historias de momias y conquistadores.
La tierra de los faraones y la historia antigua: ¿cuánto cuesta viajar a Egipto?
Desde Argentina, un viaje a Egipto se puede planificar de diferentes formas: de manera individual como parte de un recorrido independiente, o se puede realizar un viaje en contingente como parte de un paquete de turismo.
Los vuelos solos a Egipto cuestan entre USD 1.200 y USD 2.500, dependiendo de las escalas y la anticipación con que se saquen. Suele ser más accesible viajar en mayo.
Los paquetes turísticos de viaje cuestan entre USD 2.500 y USD 3.500 por persona, lo cual incluye vuelos, hoteles, guías, excursiones y algunas comidas en un total de 9 días. Esto siempre varía de acuerdo a las necesidades del pasajero, el tipo de viaje, la cotización de la moneda y la temporada de viaje.
Algunos paquetes de viaje de menos días pueden costar menos, unos USD 1.300, pero no incluyen los vuelos; por eso siempre hay que leer con atención.
Este país es un destino de viaje ideal para los amantes de la historia antigua. No solo se pueden visitar las pirámides en El Cairo; Egipto también ofrece museos, cruceros por el Nilo, exploraciones en el Valle de los Reyes, templos y buceos por el mar Rojo.