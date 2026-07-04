Cabo Verde, el paraíso africano que se convirtió en un destino soñado: cuánto cuesta viajar

El mejor momento para conocer el archipiélago suele ser entre junio y julio o de septiembre a noviembre, cuando las temperaturas son agradables y las lluvias son escasas. Gracias a su clima estable durante casi todo el año, Cabo Verde se consolidó como uno de los destinos emergentes más atractivos del Atlántico.

¿Cuánto cuesta viajar a Cabo Verde desde Argentina?

Llegar a Cabo Verde no es sencillo. Actualmente no existen vuelos directos desde Argentina, por lo que el viaje requiere al menos tres escalas, generalmente pasando por ciudades como San Pablo, Estambul, Lisboa o Barcelona. Dependiendo de las conexiones elegidas, el trayecto puede durar entre 20 y 30 horas.

Según relevamientos realizados sobre viajes para septiembre, los pasajes desde Buenos Aires parten desde unos US$4.886 por persona en las opciones más económicas, mientras que otros itinerarios pueden superar los US$6.600.

A eso se suma el alojamiento: un hotel cuatro estrellas con desayuno ronda los US$1.643 por persona y los complejos all inclusive comienzan alrededor de los US$1.810.

En total, un viaje completo demanda un presupuesto promedio cercano a los US$8.475 por persona, equivalente a unos $11,8 millones, aunque el valor puede variar según la temporada, la anticipación de la compra y el tipo de hospedaje elegido.

Lejos de ser un destino económico, Cabo Verde se presenta como una experiencia exclusiva para quienes buscan playas paradisíacas fuera de los circuitos tradicionales. Y aunque para los argentinos primero fue el rival de la Selección, hoy muchos lo descubren como uno de los secretos mejor guardados del turismo africano.