El papá que perdió a sus dos hijas en el accidente de la Ruta 60 se despidió con un conmovedor posteo

El mensaje de Andrés Masó se conoció en medio de una tragedia familiar que sumó este martes una nueva víctima. Ariadna Tillar, madre de las jóvenes, murió un día después que sus hijas a causa de las graves heridas que sufrió en el mismo accidente.

Con su fallecimiento, ya son cuatro las personas que murieron por el choque ocurrido el domingo 16 de agosto, alrededor de las 20.40, en la Ruta 60, cerca de la Variante Palmira.

Un choque frontal de extrema violencia

De acuerdo con la mecánica del accidente que reconstruyeron los investigadores, la Volkswagen T-Cross era conducida por Martín Omar Tillar y circulaba de este a oeste por la Ruta 60. En ella viajaban Rosario y Juana Masó Tillar, además de otros dos ocupantes.

A unos 300 metros de la Variante Palmira, Oscar Aníbal Fernández Mercau, de 48 años, salió del callejón Piperbo al mando de un Peugeot 504. Según los primeros datos y el testimonio de un testigo, el hombre se incorporó a la ruta y giró hacia el este a baja velocidad.

En ese momento, la T-Cross habría iniciado una maniobra de sobrepaso. El vehículo que circulaba delante habría impedido que su conductor advirtiera la presencia del Peugeot hasta que ya era demasiado tarde.

El impacto fue frontal y de una violencia extrema. El Peugeot terminó prácticamente reducido a la mitad y Fernández Mercau sufrió heridas gravísimas. Murió mientras era trasladado al Hospital Central.

Una fuente del Ministerio de Seguridad graficó la violencia del choque con una comparación contundente: “Es como si hubiera chocado con una pared”.

Las pericias buscan determinar cómo ocurrió el accidente

Ahora las pericias viales deberán establecer, entre otros puntos, si en ese tramo de la Ruta 60 estaba permitido adelantar según la demarcación existente y si el Peugeot circulaba con las luces encendidas.

También se deberá determinar con precisión la maniobra realizada por la T-Cross antes del impacto y las condiciones en las que el Peugeot ingresó desde el callejón Piperbo.

La camioneta tenía activados los sistemas de seguridad, incluidos los airbags frontales, laterales y la cortina de protección. Sin embargo, la violencia del impacto dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y una familia marcada por una tragedia que comenzó con un viaje y terminó con la muerte de dos hermanas, su madre y otro conductor.