Cómo limpiar el piso para que no queden pisadas ni marcas después de trapear

El paso a paso del truco sin embargo, es muy sencillo. Primero hay que preparar la mezcla de limpieza con un cuarto de taza de vinagre blanco en un balde con un litro de agua tibia. Después hay que mojar el trapo en la mezcla y escurrirlo para que no quede mucha humedad.

Con este truco limpiar el piso es más sencillo.

Ahora es momento de trapear el piso con movimientos suaves y circulares, evitando que el trapo esté muy mojado porque ese exceso de líquido es lo que deja marca. Una vez hecho, es el turno de secar rápidamente.

Si es necesario, puedes pasar un paño o un trapeador limpio y seco para secar rápidamente el área, evitando que queden manchas de humedad. Bien, ahora si notas que las marcas de zapatos siguen o quedan manchas del mismo líquido, se puede agregar una cucharadita de bicarbonato de sodio a la mezcla de vinagre y agua.

Beneficios de este truco