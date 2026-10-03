Limpiar los pisos de la casa es una actividad que suele hacerse con regularidad a lo largo de la semana porque son los objetos de la casa que más sufren la suciedad que las personas traen de la calle. Sin embargo, limpiarlos sin dejar rastros de pisadas o trapos no es tan sencillo.
Seguro te ha pasado que, al terminar de limpiar con el trapo de piso, pase tu perro o los niños volviendo a ensuciar todo de nuevo y dejando pisadas y manchas. Para que no te suceda, te traemos la solución: un truco poco conocido.
Cómo limpiar el piso para que no queden pisadas ni marcas después de trapear: el truco
Entre los múltiples trucos caseros del hogar existe uno con el que es posible que los pisos no queden con las huellas después de que se trapea. Para hacerlo, debes usar vinagre blanco y agua, ya que esto va a evitar que las manchas de zapatos se queden en el piso y dejará el suelo limpio y brillante.
El paso a paso del truco sin embargo, es muy sencillo. Primero hay que preparar la mezcla de limpieza con un cuarto de taza de vinagre blanco en un balde con un litro de agua tibia. Después hay que mojar el trapo en la mezcla y escurrirlo para que no quede mucha humedad.
Ahora es momento de trapear el piso con movimientos suaves y circulares, evitando que el trapo esté muy mojado porque ese exceso de líquido es lo que deja marca. Una vez hecho, es el turno de secar rápidamente.
Si es necesario, puedes pasar un paño o un trapeador limpio y seco para secar rápidamente el área, evitando que queden manchas de humedad. Bien, ahora si notas que las marcas de zapatos siguen o quedan manchas del mismo líquido, se puede agregar una cucharadita de bicarbonato de sodio a la mezcla de vinagre y agua.
Beneficios de este truco
- El bicarbonato ayudará a eliminar cualquier residuo que haya quedado pegado en el piso.
- El truco es efectivo para la mayoría de los pisos, como cerámica, madera o vinilo.
- Ayudará a mantener tu piso limpio sin dejar marcas de zapatos.
- El vinagre y el bicarbonato de sodio son ingredientes económicos y fáciles de encontrar.
En pocas palabras
- Truco efectivo: limpiar pisos sin dejar pisadas ni marcas con vinagre blanco y agua.
- Preparación sencilla: mezclar un cuarto de taza de vinagre blanco con un litro de agua tibia y escurrir bien el trapo.
- Mejora opcional: agregar bicarbonato de sodio a la mezcla para eliminar residuos difíciles y potenciar la limpieza.