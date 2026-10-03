¿Cómo hizo? Un africano bailó 168 horas seguidas y va por un récord Guinness de impacto mundial

Más de 168 horas bailando de manera consecutiva. Ese fue el desafío que completó el bailarín nigeriano Benjamín Daniel, de 33 años, en el Freedom Park de Lagos, Nigeria. La hazaña apunta a convertirse en un nuevo récord Guinness a nivel mundial para el maratón de baile más largo de la historia.
Conocido artísticamente como Ben Dancer, Daniel mantuvo su presentación durante siete días bajo las condiciones establecidas para este tipo de desafíos. Sin embargo, el logro todavía no es oficial: Guinness World Records debe revisar y homologar la marca antes de confirmar si se trata del nuevo récord.
El registro vigente pertenece a la bailarina india Srushti Sudhir Jagtap, quien en 2023 logró permanecer bailando durante 127 horas.
Ben Dancer y el desafío de siete días para lograr el récord Guinness
Durante la maratón, Daniel tuvo que ajustarse a una regla particularmente exigente: podía acumular únicamente cinco minutos de descanso por cada hora de actividad.
En esos pequeños intervalos aprovechaba para hidratarse y alimentarse de manera ligera antes de volver a bailar. Su repertorio incluyó diferentes estilos:
- Afrobeats
- Fuji
- Jazz
- Zouk
La presentación también tuvo un fuerte componente cultural. Daniel realizó distintos cambios de vestuario y utilizó prendas tradicionales de Nigeria, con la intención de mostrar parte de la identidad artística de su país.
En una entrevista con la BBC, el bailarín explicó que el objetivo del desafío iba más allá de conseguir una marca internacional. Su intención principal era llamar la atención sobre las expresiones vinculadas con la danza indígena africana y llevarlas a una audiencia global.
Dos años de preparación para bailar durante 168 horas: será record Guinness
Llegar a semejante nivel de resistencia demandó una preparación de largo plazo. Daniel entrenó durante dos años con rutinas destinadas a mejorar su capacidad cardiovascular y resistencia física.
La preparación también incluyó un plan de alimentación con una elevada presencia de carbohidratos, pensado para afrontar el enorme desgaste energético que implicaba el desafío.
Una vez finalizada la maratón, el bailarín fue trasladado a una casa de salud para realizarse una evaluación médica preventiva.
Ahora, el resultado depende de la revisión de Guinness World Records. Si la organización valida las más de 168 horas registradas por Ben Dancer, el bailarín nigeriano habrá desplazado a Jagtap y establecido una nueva marca mundial.
En pocas palabras
- Bailarín nigeriano: Benjamín Daniel superó las 127 horas del récord vigente.
- Récord Guinness: realizó 168 horas de baile continuo en Lagos, Nigeria.
- Preparación: el artista entrenó dos años para el desafío de resistencia física.