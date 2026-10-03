¿Cómo hizo? Un africano bailó 168 horas seguidas y va por un récord Guinness de impacto mundial

Ben Dancer y el desafío de siete días para lograr el récord Guinness

Durante la maratón, Daniel tuvo que ajustarse a una regla particularmente exigente: podía acumular únicamente cinco minutos de descanso por cada hora de actividad.

En esos pequeños intervalos aprovechaba para hidratarse y alimentarse de manera ligera antes de volver a bailar. Su repertorio incluyó diferentes estilos:

Afrobeats

Fuji

Jazz

Zouk

La presentación también tuvo un fuerte componente cultural. Daniel realizó distintos cambios de vestuario y utilizó prendas tradicionales de Nigeria, con la intención de mostrar parte de la identidad artística de su país.

En una entrevista con la BBC, el bailarín explicó que el objetivo del desafío iba más allá de conseguir una marca internacional. Su intención principal era llamar la atención sobre las expresiones vinculadas con la danza indígena africana y llevarlas a una audiencia global.

Dos años de preparación para bailar durante 168 horas: será record Guinness

Llegar a semejante nivel de resistencia demandó una preparación de largo plazo. Daniel entrenó durante dos años con rutinas destinadas a mejorar su capacidad cardiovascular y resistencia física.

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La preparación también incluyó un plan de alimentación con una elevada presencia de carbohidratos, pensado para afrontar el enorme desgaste energético que implicaba el desafío.

Una vez finalizada la maratón, el bailarín fue trasladado a una casa de salud para realizarse una evaluación médica preventiva.

Ahora, el resultado depende de la revisión de Guinness World Records. Si la organización valida las más de 168 horas registradas por Ben Dancer, el bailarín nigeriano habrá desplazado a Jagtap y establecido una nueva marca mundial.