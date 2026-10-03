Tras el anuncio del viento Zonda en algunos sectores de la provincia, la Dirección de Defensa Civil de Mendoza difundió el pronóstico del tiempo detallado para el primer fin de semana de octubre, el cual registrará variaciones en la nubosidad, vientos leves y posibilidades lluvias hacia las primeras horas del lunes.
Tras el anuncio del viento Zonda, emitieron el parte meteorológico para el primer fin de semana de octubre
La Dirección de Defensa Civil emitió el pronóstico del tiempo para el sábado 3 y el domingo 4 de octubre. Sigue el viento Zonda sólo en un departamento
En la zona de la alta montaña se esperan nevadas desde el domingo y al menos hasta el miércoles 7 de octubre, según informaron desde el Sistema Integrado Cristo Redentor.
El paso a Chile permanece cortado y recién este sábado a las 9 se informará si se vuelve a abrir o no después de la reunión que mantengan las autoridades del corredor bioceánico.
El viento Zonda se espera para este sábado
Para el sábado 3 de octubre se prevé la continuidad de vientos leves del sector sur, con una rotación hacia el este entre las 18 y las 20, con especial impacto en el Este.
Asimismo, el organismo provincial informó que se mantendrán las condiciones de viento Zonda de intensidad leve entre las 11 y las 19, circunscrito de manera exclusiva a Malargüe y la zona sur de dicha jurisdicción.
En cuanto a la cobertura nubosa durante el sábado, se espera cielo parcialmente nublado en el Valle de Uco, el Este y el Gran Mendoza, tendiendo a despejarse en el llano a partir de las 14.
En la zona de alta montaña, las condiciones comenzarán con nubosidad parcial, despejándose hacia las 11, para volver a presentar un incremento de nubes a partir de las 20, sin probabilidad de precipitaciones.
Las marcas térmicas en el llano registrarán para el sábado una temperatura máxima estimada entre los 18°C y los 19°C, con una mínima de 3°C en Malargüe y valores entre los 9°C y 10°C para el resto de la provincia.
Condiciones para el domingo y previsión de lluvias para el lunes
Para la jornada del domingo 4 de octubre, Defensa Civil anticipa el predominio de vientos leves con dirección sur a norte desde las 10 hasta las 20 en toda la geografía provincial. Nuevamente, se proyecta la presencia de viento Zonda de intensidad leve en el sector sur y centro de Malargüe, en el lapso comprendido entre las 13 y las 19.
El estado del tiempo mostrará nubosidad parcial en el Este y en el Gran Mendoza. A partir de las 20 la nubosidad se incrementará en el Valle de Uco, extendiéndose hacia la medianoche a la totalidad del llano provincial.
Hacia la madrugada del lunes 5 de octubre, a partir de las 3, el reporte técnico señala la probabilidad de precipitaciones débiles, con mayor incidencia en el Este y posibilidades de alcanzar al Gran Mendoza durante las primeras horas de la mañana.
Respecto a las temperaturas del domingo, se espera un leve ascenso en el llano con una máxima proyectada entre los 22°C y los 23°C. La mínima se ubicará en los 2°C para el departamento de Malargüe y oscilará entre los 8°C y los 9°C en los restantes departamentos.
En pocas palabras
- Pronóstico del tiempo: Defensa Civil emitió el pronóstico para el fin de semana, con vientos leves y posibles lluvias el lunes.
- Viento Zonda: se espera el fenómeno de forma leve en Malargüe el sábado y domingo, principalmente por la tarde.
- Alta montaña: se pronostican nevadas para la zona de alta montaña desde el domingo hasta el miércoles.