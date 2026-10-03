Tras el anuncio del viento Zonda, emitieron el parte meteorológico para el primer fin de semana de octubre

Así lucía este viernes 2 de octubre la localidad de Las Cuevas tras las nevadas de las últimas horas. El Paso Cristo Redentor está cortado. Foto: gentileza Osvaldo Valle

El viento Zonda se espera para este sábado

Para el sábado 3 de octubre se prevé la continuidad de vientos leves del sector sur, con una rotación hacia el este entre las 18 y las 20, con especial impacto en el Este.

Asimismo, el organismo provincial informó que se mantendrán las condiciones de viento Zonda de intensidad leve entre las 11 y las 19, circunscrito de manera exclusiva a Malargüe y la zona sur de dicha jurisdicción.

En cuanto a la cobertura nubosa durante el sábado, se espera cielo parcialmente nublado en el Valle de Uco, el Este y el Gran Mendoza, tendiendo a despejarse en el llano a partir de las 14.

En la zona de alta montaña, las condiciones comenzarán con nubosidad parcial, despejándose hacia las 11, para volver a presentar un incremento de nubes a partir de las 20, sin probabilidad de precipitaciones.

Las marcas térmicas en el llano registrarán para el sábado una temperatura máxima estimada entre los 18°C y los 19°C, con una mínima de 3°C en Malargüe y valores entre los 9°C y 10°C para el resto de la provincia.

Condiciones para el domingo y previsión de lluvias para el lunes

Para la jornada del domingo 4 de octubre, Defensa Civil anticipa el predominio de vientos leves con dirección sur a norte desde las 10 hasta las 20 en toda la geografía provincial. Nuevamente, se proyecta la presencia de viento Zonda de intensidad leve en el sector sur y centro de Malargüe, en el lapso comprendido entre las 13 y las 19.

El estado del tiempo mostrará nubosidad parcial en el Este y en el Gran Mendoza. A partir de las 20 la nubosidad se incrementará en el Valle de Uco, extendiéndose hacia la medianoche a la totalidad del llano provincial.

Hacia la madrugada del lunes 5 de octubre, a partir de las 3, el reporte técnico señala la probabilidad de precipitaciones débiles, con mayor incidencia en el Este y posibilidades de alcanzar al Gran Mendoza durante las primeras horas de la mañana.

Respecto a las temperaturas del domingo, se espera un leve ascenso en el llano con una máxima proyectada entre los 22°C y los 23°C. La mínima se ubicará en los 2°C para el departamento de Malargüe y oscilará entre los 8°C y los 9°C en los restantes departamentos.