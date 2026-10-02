El viento Zonda vuelve a Mendoza este viernes 2 de octubre y hay alerta amarilla por la capacidad de daño que puede traer durante su paso por la provincia.
A qué hora llega el viento Zonda a cada departamento de Mendoza: se espera un fenómeno con capacidad de daño
Se aguardan ráfagas de hasta 80 km/h, pico térmico de 30 °C y desde el servicio meteorológico lanzaron una alerta amarilla por posibles daños
La irrupción del viento Zonda en superficie provocará un marcado salto térmico, alcanzando temperaturas máximas de hasta 30 °C, acompañado por ráfagas secas de hasta 80 km/h en precordillera y sectores del llano que conllevan potencial capacidad de daño.
Tanto la Dirección de Contingencias Climáticas como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitieron alertas amarillas y confeccionaron un esquema horario para precisar el momento exacto en que el fenómeno bajará al llano en cada zona del territorio provincial.
Cronograma departamento por departamento: a qué hora bajará el viento Zonda
La circulación del viento Zonda no se manifestará de manera simultánea en todo el territorio mendocino, sino que avanzará de forma paulatina desde la precordillera hacia los distintos oasis urbanos y agrícolas:
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Precordillera: El viento seco comenzó a hacerse sentir desde las primeras horas de la mañana, entre las 10 y las 11.
Malargüe y zona Sur: El ingreso en superficie está previsto hacia las 12, con velocidades constantes de 45 km/h.
Tupungato y Valle de Uco: Se aguarda la llegada del viento cálido durante la tarde, principalmente entre las 15 y las 16.
Gran Mendoza y alrededores: El impacto del viento Zonda se sentirá con fuerza entre las 16 y las 17 (pudiendo intensificarse pasadas las 18:00), afectando con mayor presencia al sector norte del área metropolitana con ráfagas superiores a los 45 km/h.
Se espera que el viento Zonda se vaya disipando alrededor de las 22 en los departamentos del Sur de la provincia, mientras que en el Gran Mendoza puede que se retire antes.
Ingreso de viento Sur, tormentas nocturnas y descenso térmico para el sábado
Una vez que se haya ido el viento Zonda, se espera un cambio brusco. Un frente frío con viento del sector Sur irrumpirá en todo el territorio provocando ráfagas de entre 45 y 50 km/h. Este ocurriría alrededor de las 22 en el Sur provincial y cerca de la medianoche en las zonas Este y Norte del Gran Mendoza.
Esta rotación en la masa de aire configurará el siguiente panorama para el fin de semana:
- Tormentas aisladas: Durante la noche del viernes y la madrugada del sábado 3 de octubre, aumentará la inestabilidad con probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas.
- Descenso de la temperatura: El sábado registrará un alivio térmico notable, con mínimas de 11 °C y máximas que no superarán los 22 °C.
- Alta Montaña: Se mantiene el pronóstico de nevadas en cordillera, afectando la transitabilidad en los pasos internacionales.
En pocas palabras
- Alerta amarilla: Se esperan ráfagas de viento Zonda de hasta 80 km/h y pico térmico de 30 °C en Mendoza.
- Cronograma: El Zonda afectará a cada departamento en distintas franjas horarias durante el viernes 2 de octubre.
- Cambio de tiempo: Tras el Zonda, se prevé viento Sur, tormentas y descenso de temperatura para el sábado 3 de octubre.