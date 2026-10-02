A qué hora llega el viento Zonda a cada departamento de Mendoza: se espera un fenómeno con capacidad de daño

Nicolás Ríos / Diario UNO

Cronograma departamento por departamento: a qué hora bajará el viento Zonda

La circulación del viento Zonda no se manifestará de manera simultánea en todo el territorio mendocino, sino que avanzará de forma paulatina desde la precordillera hacia los distintos oasis urbanos y agrícolas:

Precordillera: El viento seco comenzó a hacerse sentir desde las primeras horas de la mañana, entre las 10 y las 11 .

Malargüe y zona Sur: El ingreso en superficie está previsto hacia las 12 , con velocidades constantes de 45 km/h.

Tupungato y Valle de Uco: Se aguarda la llegada del viento cálido durante la tarde, principalmente entre las 15 y las 16 .

Gran Mendoza y alrededores: El impacto del viento Zonda se sentirá con fuerza entre las 16 y las 17 (pudiendo intensificarse pasadas las 18:00), afectando con mayor presencia al sector norte del área metropolitana con ráfagas superiores a los 45 km/h.

Se espera que el viento Zonda se vaya disipando alrededor de las 22 en los departamentos del Sur de la provincia, mientras que en el Gran Mendoza puede que se retire antes.

Nicolás Ríos / Diario UNO

Ingreso de viento Sur, tormentas nocturnas y descenso térmico para el sábado

Una vez que se haya ido el viento Zonda, se espera un cambio brusco. Un frente frío con viento del sector Sur irrumpirá en todo el territorio provocando ráfagas de entre 45 y 50 km/h. Este ocurriría alrededor de las 22 en el Sur provincial y cerca de la medianoche en las zonas Este y Norte del Gran Mendoza.

Esta rotación en la masa de aire configurará el siguiente panorama para el fin de semana: