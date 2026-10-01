Pronóstico y alerta en Mendoza: viento Zonda, ráfagas de 80 kilómetros por hora, tormentas y nevadas

Jueves de transición: nubosidad variable y primeras nevadas en cordillera

Para este jueves 1 de octubre, las condiciones meteorológicas muestran un ambiente de transición con leve descenso de la temperatura. En el área metropolitana y los valles del llano, la temperatura máxima se ubicará entre los 20 °C y 22 °C, con presencia de nubosidad variable e inestabilidad aislada durante las primeras horas.

En la franja de Alta Montaña, el panorama comenzará a complicarse gradualmente:

Inestabilidad cordillerana: Se prevé el desarrollo de precipitaciones y nevadas débiles a moderadas sobre el sector cordillerano del centro y sur provincial, las cuales se extenderán progresivamente hacia el norte andino.

Se prevé el desarrollo de sobre el sector cordillerano del centro y sur provincial, las cuales se extenderán progresivamente hacia el norte andino. Vientos en altura: Se registrarán vientos moderados del sector noreste en las áreas de valle y un incremento progresivo de la circulación del oeste en los pasos fronterizos.

Foto: UNO / Martín Pravata

Viernes crítico: Zonda con ráfagas intensas, 30 °C y tormentas nocturnas

El viernes 2 de octubre será la jornada de mayor contraste climático en la provincia. La aproximación de un frente frío desde el sur patagónico profundizará el gradiente de presión, favoreciendo la bajada del viento Zonda a la precordillera y a varios sectores del llano mendocino.

Los aspectos salientes del pronóstico para el viernes incluyen:

Pico de temperatura: El termómetro experimentará un fuerte ascenso, impulsado por el aire cálido y seco del Zonda, con marcas máximas que oscilarán entre los 28 °C y 30 °C .

El termómetro experimentará un fuerte ascenso, impulsado por el aire cálido y seco del Zonda, con marcas máximas que oscilarán entre los . Intensidad de las ráfagas: Se estiman velocidades de viento con ráfagas que irán de 42 a 50 km/h durante el mediodía , incrementándose hacia la tarde hasta alcanzar registros de entre 60 y 69 km/h en el llano , pudiendo superar los 80 km/h en zonas de precordillera y valles cordilleranos.

Se estiman velocidades de viento con ráfagas que irán de , incrementándose hacia la tarde hasta alcanzar registros de entre , pudiendo superar los y valles cordilleranos. Inestabilidad y tormentas: Hacia la noche, el paso del frente provocará un cambio brusco en la masa de aire, dando lugar a un escenario inestable con alta probabilidad de tormentas eléctricas y lluvias aisladas.

Nicolás Ríos / Diario UNO

Sábado: baja la temperatura en Mendoza

Durante la madrugada del sábado 3 de octubre, ingresará una masa de aire frío con vientos moderados del sector sudeste, lo que pondrá fin al episodio de Zonda y provocará un marcado descenso de la temperatura.

Para el fin de semana se esperan los siguientes parámetros: