Viento Zonda, ráfagas con gran fuerza, lluvias, nevadas. Mendoza está sumida en las próximas horas bajo diversas alertas meteorológicas, según los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Dirección de Contingencias Climáticas.
Pronóstico y alerta en Mendoza: viento Zonda, ráfagas de 80 kilómetros por hora, tormentas y nevadas
Un nuevo sistema frontal de gran escala proveniente del océano Pacífico cambiará drásticamente las condiciones meteorológicas en las próximas horas. Mendoza será una de las más afectadas
El ingreso de una sucesión de sistemas de baja presión desde el Océano Pacífico cambiará rápidamente la dinámica atmosférica en la provincia de Mendoza. Tras un jueves 1 de octubre con ambiente fresco y nubosidad variable, la atención meteorológica está puesta en la jornada del viernes 2, cuando la irrupción del viento Zonda eleve fuertemente las temperaturas y genere ráfagas de gran intensidad tanto en la precordillera como en sectores del llano mendocino.
La dirección de Contingencias Climáticas de Mendoza y los modelos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierten que este frente derivará posteriormente en un marcado cuadro de inestabilidad con lluvias, tormentas nocturnas y un desplome térmico hacia el fin de semana.
Jueves de transición: nubosidad variable y primeras nevadas en cordillera
Para este jueves 1 de octubre, las condiciones meteorológicas muestran un ambiente de transición con leve descenso de la temperatura. En el área metropolitana y los valles del llano, la temperatura máxima se ubicará entre los 20 °C y 22 °C, con presencia de nubosidad variable e inestabilidad aislada durante las primeras horas.
En la franja de Alta Montaña, el panorama comenzará a complicarse gradualmente:
- Inestabilidad cordillerana: Se prevé el desarrollo de precipitaciones y nevadas débiles a moderadas sobre el sector cordillerano del centro y sur provincial, las cuales se extenderán progresivamente hacia el norte andino.
- Vientos en altura: Se registrarán vientos moderados del sector noreste en las áreas de valle y un incremento progresivo de la circulación del oeste en los pasos fronterizos.
Viernes crítico: Zonda con ráfagas intensas, 30 °C y tormentas nocturnas
El viernes 2 de octubre será la jornada de mayor contraste climático en la provincia. La aproximación de un frente frío desde el sur patagónico profundizará el gradiente de presión, favoreciendo la bajada del viento Zonda a la precordillera y a varios sectores del llano mendocino.
Los aspectos salientes del pronóstico para el viernes incluyen:
- Pico de temperatura: El termómetro experimentará un fuerte ascenso, impulsado por el aire cálido y seco del Zonda, con marcas máximas que oscilarán entre los 28 °C y 30 °C.
- Intensidad de las ráfagas: Se estiman velocidades de viento con ráfagas que irán de 42 a 50 km/h durante el mediodía, incrementándose hacia la tarde hasta alcanzar registros de entre 60 y 69 km/h en el llano, pudiendo superar los 80 km/h en zonas de precordillera y valles cordilleranos.
- Inestabilidad y tormentas: Hacia la noche, el paso del frente provocará un cambio brusco en la masa de aire, dando lugar a un escenario inestable con alta probabilidad de tormentas eléctricas y lluvias aisladas.
Sábado: baja la temperatura en Mendoza
Durante la madrugada del sábado 3 de octubre, ingresará una masa de aire frío con vientos moderados del sector sudeste, lo que pondrá fin al episodio de Zonda y provocará un marcado descenso de la temperatura.
Para el fin de semana se esperan los siguientes parámetros:
- Marcas térmicas: La máxima descenderá hasta los 21 °C o 22 °C, con una mínima en torno a los 10 °C o 11 °C.
- Lluvias matutinas: Persistirá la probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas durante las primeras horas del sábado, mejorando parcialmente hacia la tarde.
- Alta Montaña: Se mantendrán las nevadas en cordillera, afectando la transitabilidad en los pasos internacionales y acumulando nieve en las zonas de alta cumbre.
En pocas palabras
- Alerta meteorológica: Mendoza prevé viento Zonda con ráfagas de hasta 80 km/h, tormentas y nevadas por ingreso de un sistema frontal del Pacífico.
- Pronóstico: El viernes se espera Zonda con máximas de 30°C, seguido de tormentas nocturnas; el sábado descenderán las temperaturas con lluvias y nevadas en cordillera.
- Condiciones actuales: El jueves habrá nubosidad variable con descenso de temperatura y primeras nevadas en alta montaña.