Después de unos días frescos y primaverales, el pronóstico del tiempo indica que el viernes podría soplar viento Zonda en Mendoza, tanto en la precordillera como en el llano. El fenómeno vendrá acompañado de calor: la máxima trepará hasta los 29°C. Así lo indica la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia.
Pronóstico del tiempo: el viernes volvería el Zonda y el calor a Mendoza con temperaturas de 29°C
El viento Zonda podría afectar la precordillera y parte el llano de Mendoza durante la tarde. Octubre llega con temperaturas bien primaverales
El cambio de tiempo se sentirá especialmente hacia el final de la semana. El ingreso del viento Zonda hará subir rápidamente las temperaturas y modificará el escenario que dejó atrás varios días de condiciones más frescas.
El episodio llega apenas unos días después del último Zonda que atravesó Mendoza y que dejó varios incidentes en distintos departamentos, como caída de árboles, postes e incendios. Para este viernes, el viento volverá a ser el principal factor a seguir, tanto por sus efectos sobre las temperaturas como por las ráfagas que pueden registrarse.
Casi 200 incidentes durante el último Zonda en Mendoza
El último episodio de viento Zonda, ocurrido entre el jueves 24 y la mañana del viernes 25 de septiembre, dejó casi 200 incidentes en Mendoza, de acuerdo con el balance de Defensa Civil.
Entre los principales daños se contabilizaron 44 incendios, de los cuales 41 fueron de campo y tres afectaron viviendas en Lavalle y Guaymallén. También se registraron 77 árboles caídos, 34 ramas, 22 postes derribados, 6 voladuras de techos y 5 cables dañados.
Tupungato fue el departamento que concentró la mayor cantidad de reportes, con 52 incidentes. Le siguieron Lavalle, con 22, y Las Heras y Tunuyán, con 16 cada uno.
El viento Zonda también dejó reportes en Guaymallén, General Alvear, San Rafael, San Carlos, Maipú, Godoy Cruz, Rivadavia, Malargüe, San Martín y Luján de Cuyo. Además, durante ese día, la DGE suspendió las clases presenciales en todos los turnos.