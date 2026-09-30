Pronóstico del tiempo: el viernes volvería el Zonda y el calor a Mendoza con temperaturas de 29°C

Durante el viento Zonda del 25 de septiembre, hubo 44 incendios en Mendoza. Nicolás Ríos / Diario UNO

Casi 200 incidentes durante el último Zonda en Mendoza

El último episodio de viento Zonda, ocurrido entre el jueves 24 y la mañana del viernes 25 de septiembre, dejó casi 200 incidentes en Mendoza, de acuerdo con el balance de Defensa Civil.

Entre los principales daños se contabilizaron 44 incendios, de los cuales 41 fueron de campo y tres afectaron viviendas en Lavalle y Guaymallén. También se registraron 77 árboles caídos, 34 ramas, 22 postes derribados, 6 voladuras de techos y 5 cables dañados.

Durante el último episodio de viento Zonda, la DGE decidió suspender las clases presenciales durante los 3 turnos de escolaridad.

Tupungato fue el departamento que concentró la mayor cantidad de reportes, con 52 incidentes. Le siguieron Lavalle, con 22, y Las Heras y Tunuyán, con 16 cada uno.

El viento Zonda también dejó reportes en Guaymallén, General Alvear, San Rafael, San Carlos, Maipú, Godoy Cruz, Rivadavia, Malargüe, San Martín y Luján de Cuyo. Además, durante ese día, la DGE suspendió las clases presenciales en todos los turnos.