Cómo hacer un impermeabilizante casero para evitar la filtración de lluvia en el techo y prevenir la formación de humedad

La preparación comienza colocando el agua dentro del balde. Luego se incorpora gradualmente el adhesivo para pisos junto con el cemento blanco mientras se mezcla de manera constante. Agregar los materiales poco a poco facilita la integración y ayuda a evitar la formación de grumos.

Cuando ambos productos estén bien incorporados, se añade el sellador y se continúa revolviendo hasta obtener una preparación uniforme. La mezcla terminada debe presentar una textura espesa, pero lo suficientemente fluida como para poder extenderla sobre el techo.

Antes de El Super Niño, es clave impermeabilizar el techo.

Para aplicar el impermeabilizante, la superficie debe estar completamente limpia antes de comenzar. Es necesario retirar polvo, tierra, hojas, restos de pintura, hongos y cualquier material que pueda impedir que la mezcla se adhiera correctamente. Si existen grietas importantes o sectores dañados, deben repararse antes.

Una vez preparada la superficie, distribuir una primera capa de manera uniforme, procurando cubrir los poros y las zonas más expuestas a la filtración de lluvia. Después de que esta mano se encuentre completamente seca, se puede colocar una segunda capa en dirección cruzada para mejorar la cobertura.

Aprendé a aplicar un impermeabilizante en el techo.

El tiempo necesario para el secado depende de factores como la temperatura, la humedad ambiental, el espesor aplicado y las condiciones del techo. Por eso, es importante comprobar que la superficie esté seca antes de pisarla nuevamente o permitir que entre en contacto con la lluvia.