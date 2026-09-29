El Súper Niño está cerca y una de las tareas hogareñas que no podemos postergar pasará por sellar goteras del techo para evitar filtraciones de lluvia y la posterior formación de humedad. Para esta actividad, si las grietas son pequeñas, podés aplicar un impermeabilizante casero de fácil preparación.
Cómo hacer un impermeabilizante casero para evitar la filtración de lluvia en el techo y prevenir la formación de humedad
Se aproximan días de lluvias y una de las tareas que no podemos postergar pasará por sellar goteras del techo con un impermeabilizante
Esta preparación puede utilizarse como una solución económica para reforzar determinadas superficies y reducir el ingreso de agua. Sin embargo, antes de aplicarla es fundamental revisar el estado general del techo y reparar previamente cualquier daño importante.
Paso a paso: así podés hacer un impermeabilizante casero para el techo
Para elaborar este impermeabilizante casero se necesitan 10 litros de agua, 10 kilos de adhesivo para pisos, 5 kilos de cemento blanco y 2 litros de sellador acrílico o vinílico apto para concreto. También hace falta un recipiente de aproximadamente 20 litros y algún elemento que permita revolver los componentes.
La preparación comienza colocando el agua dentro del balde. Luego se incorpora gradualmente el adhesivo para pisos junto con el cemento blanco mientras se mezcla de manera constante. Agregar los materiales poco a poco facilita la integración y ayuda a evitar la formación de grumos.
Cuando ambos productos estén bien incorporados, se añade el sellador y se continúa revolviendo hasta obtener una preparación uniforme. La mezcla terminada debe presentar una textura espesa, pero lo suficientemente fluida como para poder extenderla sobre el techo.
Para aplicar el impermeabilizante, la superficie debe estar completamente limpia antes de comenzar. Es necesario retirar polvo, tierra, hojas, restos de pintura, hongos y cualquier material que pueda impedir que la mezcla se adhiera correctamente. Si existen grietas importantes o sectores dañados, deben repararse antes.
Una vez preparada la superficie, distribuir una primera capa de manera uniforme, procurando cubrir los poros y las zonas más expuestas a la filtración de lluvia. Después de que esta mano se encuentre completamente seca, se puede colocar una segunda capa en dirección cruzada para mejorar la cobertura.
El tiempo necesario para el secado depende de factores como la temperatura, la humedad ambiental, el espesor aplicado y las condiciones del techo. Por eso, es importante comprobar que la superficie esté seca antes de pisarla nuevamente o permitir que entre en contacto con la lluvia.
En pocas palabras
- Impermeabilizante casero: Prepáralo con 10 litros de agua, 10 kilos de adhesivo para pisos, 5 kilos de cemento blanco y 2 litros de sellador acrílico.
- Preparación del techo: Limpia la superficie de polvo, tierra y hongos, reparando grietas importantes previamente.
- Aplicación: Extiende una primera capa uniforme, deja secar y aplica una segunda mano en dirección cruzada para mayor cobertura.