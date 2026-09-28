La decisión que tomó la DGE sobre las escuelas por el Super Niño y lo que le espera al resto de Mendoza

Eventos previos al ciclo lectivo: Tareas de evaluación y reparación estructural previas al ingreso de las comunidades educativas.

Inestabilidad durante el cursado: Protocolos de resguardo e intervención inmediata ante contingencias climáticas mientras los alumnos se encuentran en clase.

Edificios con obras en ejecución: Normas de seguridad adicionales para establecimientos que se hallan en pleno proceso de remodelación.

Desde la Subsecretaría de Infraestructura explicaron que los trabajos de mayor envergadura, como la sustitución completa de techos, se realizarán durante el receso de fin de año. Sin embargo, en aquellos inmuebles donde se registren filtraciones complejas durante precipitaciones intensas, se activará de inmediato la suspensión de actividades para efectuar los arreglos sin presencia de personas en el lugar.

Súper Niño en Mendoza: tormentas y posibilidad de granizo

El panorama meteorológico que motiva estas medidas oficiales anticipa un período de marcada inestabilidad para la región de Cuyo. En Mendoza y San Juan se prevén anomalías significativas de precipitaciones, junto con un incremento considerable de las nevadas y lluvias en la zona cordillerana.

En el territorio mendocino, la fase de mayor exposición al riesgo abarca desde septiembre y octubre de 2026 hasta abril de 2027, registrando un incremento severo de la inestabilidad con lluvias tempranas durante octubre y noviembre.

Las proyecciones climáticas advierten sobre distintos niveles de vulnerabilidad en la provincia: