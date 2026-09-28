La Dirección General de Escuelas (DGE) de Mendoza tomó una serie de medidas preventivas de alto impacto para resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y equipos directivos ante el avance del fenómeno climático conocido como "Súper Niño". El evento ambiental, que comenzó en agosto y se extenderá hasta febrero de 2027 —con sus picos de mayor intensidad previstos entre octubre y diciembre de 2026—, motivó la implementación de un protocolo de intervención especial y una aceleración en los trabajos de infraestructura escolar en toda la provincia.
La decisión que tomó la DGE sobre las escuelas por el Super Niño y lo que le espera al resto de Mendoza
El gobierno escolar puso en marcha un protocolo de emergencia basado en 5 principios y una inversión de $65.000 millones para reparar edificios. El fenómeno climático traerá tormentas severas e inestabilidad hasta 2027
Según confirmó Carlos Daparo, titular de la Subsecretaría de Infraestructura Escolar, Cultural y de Infancias, el gobierno escolar adelantó una inversión superior a los 65.000 millones de pesos destinada a reparación, mantenimiento y recambio de cubiertas. En la actualidad, más de 350 edificios escolares se encuentran bajo intervención activa para garantizar la contención edilicia frente a temporales de lluvia.
El protocolo de 5 puntos y las obras de infraestructura escolar
La estrategia dispuesta por las autoridades de la DGE contempla un protocolo de intervención basado en 5 principios fundamentales sobre el cuidado de las personas dentro de los establecimientos educativos. El esquema técnico establece pautas de actuación específicas para tres escenarios probables:
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Eventos previos al ciclo lectivo: Tareas de evaluación y reparación estructural previas al ingreso de las comunidades educativas.
Inestabilidad durante el cursado: Protocolos de resguardo e intervención inmediata ante contingencias climáticas mientras los alumnos se encuentran en clase.
Edificios con obras en ejecución: Normas de seguridad adicionales para establecimientos que se hallan en pleno proceso de remodelación.
Desde la Subsecretaría de Infraestructura explicaron que los trabajos de mayor envergadura, como la sustitución completa de techos, se realizarán durante el receso de fin de año. Sin embargo, en aquellos inmuebles donde se registren filtraciones complejas durante precipitaciones intensas, se activará de inmediato la suspensión de actividades para efectuar los arreglos sin presencia de personas en el lugar.
Súper Niño en Mendoza: tormentas y posibilidad de granizo
El panorama meteorológico que motiva estas medidas oficiales anticipa un período de marcada inestabilidad para la región de Cuyo. En Mendoza y San Juan se prevén anomalías significativas de precipitaciones, junto con un incremento considerable de las nevadas y lluvias en la zona cordillerana.
En el territorio mendocino, la fase de mayor exposición al riesgo abarca desde septiembre y octubre de 2026 hasta abril de 2027, registrando un incremento severo de la inestabilidad con lluvias tempranas durante octubre y noviembre.
Las proyecciones climáticas advierten sobre distintos niveles de vulnerabilidad en la provincia:
- Gran Mendoza y Piedemonte: Se posicionan como las zonas de mayor vulnerabilidad estructural, con un riesgo elevado de aluviones, mientras que sectores bajos del este y noreste metropolitano podrían sufrir inundaciones y anegamientos.
- Zona Sur (San Rafael y General Alvear): Registrarán una alta exposición a tormentas severas acompañadas por abundante caída de agua y granizo.
- Valle de Uco y Alta Montaña: Recibirán precipitaciones por encima de las medias históricas. En la franja cordillerana, el foco estará puesto en el deshielo tras las intensas nevadas del invierno y el aumento del caudal de los ríos que alimentan los embalses provinciales.
En pocas palabras
- DGE: Implementó un protocolo de emergencia con inversión de $65.000 millones para reparar edificios ante el fenómeno El Niño.
- Protocolo: Se basa en 5 principios para proteger a estudiantes y docentes, con intervenciones ante eventos previos, durante el cursado y obras en ejecución.
- Pronóstico: Mendoza y San Juan esperan inestabilidad climática, con tormentas severas, granizo y posibles aluviones o inundaciones hasta 2027.