27 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $2.003.940

1.824 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $8.899,08

LA SEGUNDA

03 - 08 - 11 - 12 - 14 - 21

POZO VACANTE 6 aciertos ($1.092.523.032)

138 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $392.075,22

5.180 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $4.000

REVANCHA

08 - 25 - 29 - 34 - 42 - 43

POZO VACANTE 6 aciertos ($1.092.523.032)

SIEMPRE SALE

01 - 07 - 11 - 31 - 32 - 45

52 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $9.329.947,62

POZO EXTRA

03 - 04 - 08 - 11 - 12 - 14 - 19 - 21 - 25 - 29 - 31 - 34 - 36 - 42 - 43

909 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $220.022

Quini 6: los resultados del sorteo 3412 del domingo 27 de septiembre.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los: