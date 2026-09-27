El Quini 6 realiza este domingo 27 de septiembre de 2026 el sorteo 3412, para saber cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe. ¿Ya estás listo? ¡Mucha suerte!
Quini 6: los resultados del sorteo 3412 del domingo 27 de septiembre
- TRADICIONAL
03 - 04 - 19 - 21 - 31 - 36
POZO VACANTE 6 aciertos ($1.100.000.000)
27 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $2.003.940
1.824 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $8.899,08
- LA SEGUNDA
03 - 08 - 11 - 12 - 14 - 21
POZO VACANTE 6 aciertos ($1.092.523.032)
138 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $392.075,22
5.180 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $4.000
- REVANCHA
08 - 25 - 29 - 34 - 42 - 43
POZO VACANTE 6 aciertos ($1.092.523.032)
- SIEMPRE SALE
01 - 07 - 11 - 31 - 32 - 45
52 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $9.329.947,62
- POZO EXTRA
03 - 04 - 08 - 11 - 12 - 14 - 19 - 21 - 25 - 29 - 31 - 34 - 36 - 42 - 43
909 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $220.022
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingos a las 21.15
En pocas palabras
- Quini 6: Se sortea el concurso 3412 este domingo 27 de septiembre, con pozo millonario en juego.
- Resultados: Se esperan los números ganadores para las modalidades Tradicional, La Segunda, Revancha, Siempre Sale y Pozo Extra.
- ¿Cómo jugar?: Se deben seleccionar seis números entre 00 y 45, con sorteos los miércoles y domingos.