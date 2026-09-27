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Quini 6: los resultados del sorteo 3412 del domingo 27 de septiembre

Los resultados del Quini 6 y los ganadores de un nuevo sorteo. Controlá tu cartón y mirá el pozo millonario que ofrece el juego de azar más popular del país

Fabricio Panella
Por Fabricio Panella [email protected]
Quini 6: los resultados del sorteo 3412 del domingo 27 de septiembre

Quini 6: los resultados del sorteo 3412 del domingo 27 de septiembre

El Quini 6 realiza este domingo 27 de septiembre de 2026 el sorteo 3412, para saber cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe. ¿Ya estás listo? ¡Mucha suerte!

Quini 6: los resultados del sorteo 3412 del domingo 27 de septiembre

  • TRADICIONAL

03 - 04 - 19 - 21 - 31 - 36

POZO VACANTE 6 aciertos ($1.100.000.000)

27 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $2.003.940

1.824 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $8.899,08

  • LA SEGUNDA

03 - 08 - 11 - 12 - 14 - 21

POZO VACANTE 6 aciertos ($1.092.523.032)

138 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $392.075,22

5.180 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $4.000

  • REVANCHA

08 - 25 - 29 - 34 - 42 - 43

POZO VACANTE 6 aciertos ($1.092.523.032)

  • SIEMPRE SALE

01 - 07 - 11 - 31 - 32 - 45

52 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $9.329.947,62

  • POZO EXTRA

03 - 04 - 08 - 11 - 12 - 14 - 19 - 21 - 25 - 29 - 31 - 34 - 36 - 42 - 43

909 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $220.022

Quini 6: los resultados del sorteo 3412 del domingo 27 de septiembre.

Quini 6: los resultados del sorteo 3412 del domingo 27 de septiembre.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los:

  • Miércoles a las 21.15
  • Domingos a las 21.15

En pocas palabras

  • Quini 6: Se sortea el concurso 3412 este domingo 27 de septiembre, con pozo millonario en juego.
  • Resultados: Se esperan los números ganadores para las modalidades Tradicional, La Segunda, Revancha, Siempre Sale y Pozo Extra.
  • ¿Cómo jugar?: Se deben seleccionar seis números entre 00 y 45, con sorteos los miércoles y domingos.
Resumen generado por Thinkindot AI

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