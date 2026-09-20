El ganador del Quini 6 se llevó la impresionante cifra de $9.179.466.652,80 al registrar los seis aciertos en una de las modalidades del popular juego de azar.

Quini 6: un suertudo ganó más de $9 mil millones en el sorteo del domingo.

Quini 6: ganó más de $9 mil millones en el sorteo del domingo

El afortunador ganador obtuvo el premio mayor del Quini 6 en la modalidad Revancha jugando su boleta en la Agencia 070527-000 situada en la calle Hipólito Yrigoyen 1.757, en la localidad bonaerense de El Talar.