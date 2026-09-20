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¡Impresionante pozo!

Quini 6: un suertudo ganó más de $9 mil millones en el sorteo del domingo

Un apostador del Quini 6 se volvió multimillonario al obtener los seis aciertos en la siempre apetecible modalidad Revancha. ¿De dónde es el feliz ganador?

Fabricio Panella
Por Fabricio Panella [email protected]
Quini 6: un suertudo ganó más de $9 mil millones en el sorteo del domingo

Quini 6: un suertudo ganó más de $9 mil millones en el sorteo del domingo

Nuevamente el sorteo 3410 del Quini 6 de este domingo 21 de septiembre de 2026 hizo de las suyas al convertir en multimillonario a un feliz apostador.

El ganador del Quini 6 se llevó la impresionante cifra de $9.179.466.652,80 al registrar los seis aciertos en una de las modalidades del popular juego de azar.

Quini 6: un suertudo ganó más de $9 mil millones en el sorteo del domingo.

Quini 6: un suertudo ganó más de $9 mil millones en el sorteo del domingo.

Quini 6: ganó más de $9 mil millones en el sorteo del domingo

El afortunador ganador obtuvo el premio mayor del Quini 6 en la modalidad Revancha jugando su boleta en la Agencia 070527-000 situada en la calle Hipólito Yrigoyen 1.757, en la localidad bonaerense de El Talar.

Los números de la suerte fueron el 05 - 07 - 12 - 20 - 24 - 31.

Quini 6: un suertudo ganó más de $9 mil millones en el sorteo del domingo.

Quini 6: un suertudo ganó más de $9 mil millones en el sorteo del domingo.

Quini 6: todos los resultados del sorteo 3410 del domingo 20 de septiembre

  • TRADICIONAL

01 - 06 - 09 - 25 - 30 - 33

POZO VACANTE 6 aciertos ($1.100.000.000)

65 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $858.605,54

2.510 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $6.670,44

  • LA SEGUNDA

02 - 06 - 07 - 12 - 18 - 44

POZO VACANTE 6 aciertos ($3.468.570.361)

35 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.594.553,14

2.988 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $5.603,35

  • REVANCHA

05 - 07 - 12 - 20 - 24 - 31

1 GANADOR con 6 aciertos, que cobrará $9.179.466.652,80 (Agencia 070527-000, Yrigoyen 1.757, El Talar, provincia de Buenos Aires)

  • SIEMPRE SALE

14 - 15 - 29 - 31 - 32 - 40

17 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $29.424.345,88

(10 de Buenos Aires, 1 de Catamarca, 1 de Santa Fe, 1 de San Juan, 1 de Neuquén, 1 de Entre Ríos, 1 de Córdoba, 1 de Tierra del Fuego)

  • POZO EXTRA

01 – 02 – 05 – 06 – 07 – 09 – 12 – 18 – 20 – 24 – 25 – 30 – 31 – 33 – 44

1.526 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $131.061,60

En pocas palabras

  • Quini 6: un apostador ganó mas de $9 mil millones en la modalidad Revancha
  • Origen del ganador: la boleta ganadora fue comprada en la localidad de El Talar, provincia de Buenos Aires.
  • Resultados del sorteo 3410: además también se detallan los premios de las modalidades Tradicional, La Segunda, Revancha y Siempre Sale.
Resumen generado por Thinkindot AI

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