Quini 6: un suertudo ganó más de $9 mil millones en el sorteo del domingo.

Nuevamente el sorteo 3410 del Quini 6 de este domingo 21 de septiembre de 2026 hizo de las suyas al convertir en multimillonario a un feliz apostador.
El ganador del Quini 6 se llevó la impresionante cifra de $9.179.466.652,80 al registrar los seis aciertos en una de las modalidades del popular juego de azar.
Quini 6: ganó más de $9 mil millones en el sorteo del domingo
El afortunador ganador obtuvo el premio mayor del Quini 6 en la modalidad Revancha jugando su boleta en la Agencia 070527-000 situada en la calle Hipólito Yrigoyen 1.757, en la localidad bonaerense de El Talar.
Los números de la suerte fueron el 05 - 07 - 12 - 20 - 24 - 31.
Quini 6: todos los resultados del sorteo 3410 del domingo 20 de septiembre
- TRADICIONAL
01 - 06 - 09 - 25 - 30 - 33
POZO VACANTE 6 aciertos ($1.100.000.000)
65 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $858.605,54
2.510 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $6.670,44
- LA SEGUNDA
02 - 06 - 07 - 12 - 18 - 44
POZO VACANTE 6 aciertos ($3.468.570.361)
35 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.594.553,14
2.988 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $5.603,35
- REVANCHA
05 - 07 - 12 - 20 - 24 - 31
1 GANADOR con 6 aciertos, que cobrará $9.179.466.652,80 (Agencia 070527-000, Yrigoyen 1.757, El Talar, provincia de Buenos Aires)
- SIEMPRE SALE
14 - 15 - 29 - 31 - 32 - 40
17 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $29.424.345,88
(10 de Buenos Aires, 1 de Catamarca, 1 de Santa Fe, 1 de San Juan, 1 de Neuquén, 1 de Entre Ríos, 1 de Córdoba, 1 de Tierra del Fuego)
- POZO EXTRA
01 – 02 – 05 – 06 – 07 – 09 – 12 – 18 – 20 – 24 – 25 – 30 – 31 – 33 – 44
1.526 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $131.061,60
En pocas palabras
- Quini 6: un apostador ganó mas de $9 mil millones en la modalidad Revancha
- Origen del ganador: la boleta ganadora fue comprada en la localidad de El Talar, provincia de Buenos Aires.
- Resultados del sorteo 3410: además también se detallan los premios de las modalidades Tradicional, La Segunda, Revancha y Siempre Sale.