El Quini 6 realiza este domingo 20 de septiembre de 2026 el sorteo 3410, para saber cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe. ¿Ya estás listo? ¡Mucha suerte!
Quini 6: los resultados del sorteo 3410 del domingo 20 de septiembre
- TRADICIONAL
01 - 06 - 09 - 25 - 30 - 33
POZO VACANTE 6 aciertos ($1.100.000.000)
65 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $858.605,54
2.510 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $6.670,44
- LA SEGUNDA
02 - 06 - 07 - 12 - 18 - 44
POZO VACANTE 6 aciertos ($3.468.570.361)
35 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.594.553,14
2.988 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $5.603,35
- REVANCHA
05 - 07 - 12 - 20 - 24 - 31
1 GANADOR con 6 aciertos, que cobrará $9.179.466.652,80 (Agencia 070527-000, Yrigoyen 1.757, El Talar, provincia de Buenos Aires)
- SIEMPRE SALE
14 - 15 - 29 - 31 - 32 - 40
17 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $29.424.345,88
(10 de Buenos Aires, 1 de Catamarca, 1 de Santa Fe, 1 de San Juan, 1 de Neuquén, 1 de Entre Ríos, 1 de Córdoba, 1 de Tierra del Fuego)
- POZO EXTRA
01 – 02 – 05 – 06 – 07 – 09 – 12 – 18 – 20 – 24 – 25 – 30 – 31 – 33 – 44
1.526 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $131.061,60
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingos a las 21.15