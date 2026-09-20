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Quini 6: los resultados del sorteo 3410 del domingo 20 de septiembre

Los resultados del Quini 6 y los ganadores de un nuevo sorteo. Controlá tu cartón y mirá el pozo millonario que ofrece el juego de azar más popular del país

Fabricio Panella
Por Fabricio Panella [email protected]
Quini 6: los resultados del sorteo 3410 del domingo 20 de septiembre

Quini 6: los resultados del sorteo 3410 del domingo 20 de septiembre

El Quini 6 realiza este domingo 20 de septiembre de 2026 el sorteo 3410, para saber cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe. ¿Ya estás listo? ¡Mucha suerte!

Quini 6: los resultados del sorteo 3410 del domingo 20 de septiembre

  • TRADICIONAL

01 - 06 - 09 - 25 - 30 - 33

POZO VACANTE 6 aciertos ($1.100.000.000)

65 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $858.605,54

2.510 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $6.670,44

  • LA SEGUNDA

02 - 06 - 07 - 12 - 18 - 44

POZO VACANTE 6 aciertos ($3.468.570.361)

35 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.594.553,14

2.988 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $5.603,35

  • REVANCHA

05 - 07 - 12 - 20 - 24 - 31

1 GANADOR con 6 aciertos, que cobrará $9.179.466.652,80 (Agencia 070527-000, Yrigoyen 1.757, El Talar, provincia de Buenos Aires)

  • SIEMPRE SALE

14 - 15 - 29 - 31 - 32 - 40

17 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $29.424.345,88

(10 de Buenos Aires, 1 de Catamarca, 1 de Santa Fe, 1 de San Juan, 1 de Neuquén, 1 de Entre Ríos, 1 de Córdoba, 1 de Tierra del Fuego)

  • POZO EXTRA

01 – 02 – 05 – 06 – 07 – 09 – 12 – 18 – 20 – 24 – 25 – 30 – 31 – 33 – 44

1.526 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $131.061,60

Quini 6: los resultados del sorteo 3410 del domingo 20 de septiembre.

Quini 6: los resultados del sorteo 3410 del domingo 20 de septiembre.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los:

  • Miércoles a las 21.15
  • Domingos a las 21.15

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