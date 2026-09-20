65 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $858.605,54

2.510 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $6.670,44

LA SEGUNDA

02 - 06 - 07 - 12 - 18 - 44

POZO VACANTE 6 aciertos ($3.468.570.361)

35 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.594.553,14

2.988 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $5.603,35

REVANCHA

05 - 07 - 12 - 20 - 24 - 31

1 GANADOR con 6 aciertos, que cobrará $9.179.466.652,80 (Agencia 070527-000, Yrigoyen 1.757, El Talar, provincia de Buenos Aires)

SIEMPRE SALE

14 - 15 - 29 - 31 - 32 - 40

17 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $29.424.345,88

(10 de Buenos Aires, 1 de Catamarca, 1 de Santa Fe, 1 de San Juan, 1 de Neuquén, 1 de Entre Ríos, 1 de Córdoba, 1 de Tierra del Fuego)

POZO EXTRA

01 – 02 – 05 – 06 – 07 – 09 – 12 – 18 – 20 – 24 – 25 – 30 – 31 – 33 – 44

1.526 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $131.061,60

Quini 6: los resultados del sorteo 3410 del domingo 20 de septiembre.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los: