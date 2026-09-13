El Quini 6 realiza este domingo 13 de septiembre de 2026 el sorteo 3408, para saber cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe. ¿Ya estás listo? ¡Mucha suerte!
Quini 6: los resultados del sorteo 3408 del domingo 13 de septiembre
- TRADICIONAL
05 - 08 - 22 - 29 - 34 - 37
POZO VACANTE 6 aciertos ($2.481.211.505)
23 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $2.431.070,61
1.801 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $9.313,93
- LA SEGUNDA
04 - 20 - 25 - 31 - 39 - 42
POZO VACANTE 6 aciertos ($2.840.789.977)
11 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $5.083.147,64
900 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $18.638,21
- REVANCHA
16 - 19 - 21 - 35 - 38 - 42
POZO VACANTE 6 aciertos ($8.104.469.472)
- SIEMPRE SALE
11 - 15 - 33 - 36 - 43 - 44
24 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $20.886.795
(9 de Buenos Aires, 4 de Córdoba, 3 de Santa Fe, 3 de Entre Ríos, 3 de Capital Federal, 1 de Río Negro, 1 de Misiones)
- POZO EXTRA
04 – 05 – 08 – 16 – 19 – 20 – 21 – 22 – 25 – 29 – 31 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 42
1.038 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $192.678,23
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingos a las 21.15