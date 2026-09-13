23 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $2.431.070,61

1.801 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $9.313,93

LA SEGUNDA

04 - 20 - 25 - 31 - 39 - 42

POZO VACANTE 6 aciertos ($2.840.789.977)

11 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $5.083.147,64

900 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $18.638,21

REVANCHA

16 - 19 - 21 - 35 - 38 - 42

POZO VACANTE 6 aciertos ($8.104.469.472)

SIEMPRE SALE

11 - 15 - 33 - 36 - 43 - 44

24 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $20.886.795

(9 de Buenos Aires, 4 de Córdoba, 3 de Santa Fe, 3 de Entre Ríos, 3 de Capital Federal, 1 de Río Negro, 1 de Misiones)

POZO EXTRA

04 – 05 – 08 – 16 – 19 – 20 – 21 – 22 – 25 – 29 – 31 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 42

1.038 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $192.678,23

Quini 6: los resultados del sorteo 3408 del domingo 13 de septiembre.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los: