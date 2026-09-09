LA SEGUNDA

03 - 10 - 24 - 28 - 32 - 45

POZO VACANTE 6 aciertos ($2.479.827.697)

21 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $2.070.754,29

1.198 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $10.889,61

REVANCHA

00 - 08 - 20 - 23 - 24 - 32

POZO VACANTE 6 aciertos ($7.486.366.464)

41 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.060.630,24

1.815 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $7.187,74

SIEMPRE SALE

01 - 09 - 21 - 30 - 35 - 41

16 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $24.370.591,50

(8 de Buenos Aires, 2 de Córdoba, 2 de Neuquén, 1 de La Pampa, 1 de Santa Fe, 1 de Chaco, 1 de Mendoza)

POZO EXTRA

00 - 03 - 08 - 10 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24 - 28 - 29 - 32 - 36 - 37 - 39 - 43 - 45

501 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $399.201,60

Quini 6: los resultados del sorteo 3407 del miércoles 9 de septiembre.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los: