52 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.060.632

3.001 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $5.513,45

LA SEGUNDA

05 - 11 - 17 - 36 - 38 - 40

POZO VACANTE 6 aciertos ($1.597.180.007)

28 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.969.745,14

1.850 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $8.938,88

REVANCHA

00 - 05 - 10 - 20 - 26 - 28

POZO VACANTE 6 aciertos ($5.975.010.922)

SIEMPRE SALE

06 - 13 - 14 - 21 - 36 - 37

29 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $17.052.857,38

(8 de Buenos Aires, 7 de Cçordoba, 6 de Santa Fe, 2 de Corrientes, 2 de Capital Federal, 1 de Salta, 1 de Entre Ríos, 1 de La Pampa, 1 de Misiones)

POZO EXTRA

00 – 05 – 07 – 10 – 11 – 14 – 17 – 20 – 22 – 23 – 26 – 28 – 36 – 38 – 40 – 45

1.525 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $131.147,54

Quini 6: los resultados del sorteo 3404 del domingo 30 de agosto.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los: