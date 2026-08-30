El Quini 6 realiza este domingo 30 de agosto de 2026 el sorteo 3404, para saber cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe. ¿Ya estás listo? ¡Mucha suerte!
Quini 6: los resultados del sorteo 3404 del domingo 30 de agosto
- TRADICIONAL
07 - 14 - 22 - 23 - 40 - 45
POZO VACANTE 6 aciertos ($1.237.601.534)
52 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.060.632
3.001 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $5.513,45
- LA SEGUNDA
05 - 11 - 17 - 36 - 38 - 40
POZO VACANTE 6 aciertos ($1.597.180.007)
28 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.969.745,14
1.850 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $8.938,88
- REVANCHA
00 - 05 - 10 - 20 - 26 - 28
POZO VACANTE 6 aciertos ($5.975.010.922)
- SIEMPRE SALE
06 - 13 - 14 - 21 - 36 - 37
29 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $17.052.857,38
(8 de Buenos Aires, 7 de Cçordoba, 6 de Santa Fe, 2 de Corrientes, 2 de Capital Federal, 1 de Salta, 1 de Entre Ríos, 1 de La Pampa, 1 de Misiones)
- POZO EXTRA
00 – 05 – 07 – 10 – 11 – 14 – 17 – 20 – 22 – 23 – 26 – 28 – 36 – 38 – 40 – 45
1.525 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $131.147,54
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingos a las 21.15