"Botas verdes", el escalador congelado en la zona de muerte del Everest que planean recuperar

El rescate no solo implica un despliegue logístico sin precedentes, sino también un desembolso económico que oscila entre los 40.000 y 80.000 dólares.

Junto con el anuncio del despliegue en el Everest, surgió una revelación que cambió por completo la historia oficial. Durante casi 30 años, el público general y las expediciones internacionales asumieron que el cuerpo pertenecía al montañista indio Tsewang Paljor, fallecido durante la trágica tormenta de mayo de 1996.

El rescate deberá hacerse en conjunto y bajo condiciones extremas.

Sin embargo, tras un exhaustivo entrecruzamiento de datos, análisis de equipamiento técnico, vestimenta y la revisión de las últimas transmisiones de radio de los sobrevivientes, la ITBP confirmó que los restos pertenecen en realidad a su compañero de expedición, Dorje Morup.

Este descubrimiento generó un profundo impacto en su familia, residente en la lejana región de Ladakh. En 1996, sus allegados debieron despedirlo en una funeraria vacía debido a la imposibilidad de recuperar sus restos.

Un rescate extremo en la "zona de la muerte"

Efectuar el rescate de un cuerpo a 8.500 metros de altitud representa una tarea al límite de las posibilidades humanas. En esa franja del Everest, la concentración de oxígeno se reduce a un tercio de la habitual a nivel del mar y las temperaturas extremas suelen descender por debajo de los 40 grados bajo cero.

El plan requerirá el esfuerzo físico coordinado de al menos diez expertos sherpas, quienes deberán descender el cuerpo helado a pie a lo largo de tramos sumamente empinados y peligrosos.

Si las condiciones meteorológicas permiten completar el operativo con éxito, los familiares de Morup realizarán un funeral formal con todos los ritos correspondientes en Leh, la capital provincial. Además, manifestaron su deseo de conservar una de las icónicas botas verdes para resguardar la memoria del escalador como un verdadero símbolo de la historia del Everest.